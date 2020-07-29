Россия поссорила Европу и США

"Безопасность — не товар"

Федеративная Республика Германия и США отмечают в этом году 65-летие дипломатических отношений. Союз Вашингтона и Берлина считается гарантией евроатлантической безопасности. Но юбилей может быть омрачен.

В начале лета стало очевидно, что президент США не блефует и действительно готовится вывести из Германии 9,5 тысячи американских военных. Главная причина — нежелание немецких властей увеличивать расходы на Североатлантический альянс . Не устраивает Белый дом и то, что Берлин отказывается снижать пошлины на американские товары.

"Трамп путает НАТО с торговой организацией. Безопасность — не товар, и она может быть только взаимной", — пыталась возразить американскому лидеру министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Но тщетно.

"Если немцы хотят быть под нашей защитой, пусть расплатятся с долгами и увеличат взносы в бюджет НАТО", — парировал бывший американский посол в Берлине Ричард Гренелл . Трамп с ним солидаризировался.

Нет единства и по вопросу энергетической безопасности Евросоюза . Американцы продолжают настаивать, что "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" усиливают зависимость европейцев от российского газа и создают политические риски.

Немцы не согласны, им не нравится вмешательство Вашингтона. Американцы же стоят на своем, вводя все новые санкции против европейских участников энергетических проектов России

"Антикитайский альянс"

Вроде бы по поводу Москвы у Берлина с Вашингтоном консенсус: не признавать воссоединение Крыма с Россией, поддерживать Киев в конфликте на юго-востоке Украины . Но по другим проблемам недавно возникли расхождения.

Госдепартамент сообщил на прошлой неделе о планах создать альянс против Китая . Причем Майк Помпео предложил привлечь к этому Москву. Президент Трамп вспомнил об идее пригласить на предстоящий в сентябре саммит G7 Владимира Путина. И хотя речи о восстановлении "Большой восьмерки" не идет, это хорошая возможность обсудить антикитайский союз — так, видимо, рассудили в Вашингтоне.

У Германии другая логика. Ангела Меркель считает, что Китай действительно становится "главным внешнеполитическим вызовом" не только для США, но и для Европы. Однако, по мнению канцлера ФРГ, пока ни одна страна не в состоянии противостоять КНР.

"Трансформация G7 в антикитайский альянс не отвечает интересам Берлина", — уверена Меркель.

Она до сих пор сомневается, стоит ли ехать на саммит в США в разгар пандемии.

Глава немецкой дипломатии Хайко Маас категорически против намерения Трампа позвать на саммит Путина.

"Крым и военное противостояние на юго-востоке Украины повлияли на исключение России из G8. Пока нет решения этих вопросов, я не вижу возможностей восстановить членство Москвы в этом формате", — заявил он.

И добавил: это не означает, что диалог невозможен. Маас указал, что без России не продвинуться в урегулировании конфликтов на Украине, в Сирии и Ливии.

Консенсус по "саммиту пяти"

На дискуссию отреагировали и в Москве. В МИД и Совете Федерации исключили участие в каких-либо антикитайских объединениях, подчеркнув, что сотрудничество с Китаем — приоритет для России.

"Группа семи" превратилась в инструмент демонстрации единства западного мира, но перестала генерировать новые решения. Россия всегда готова к диалогу в любых форматах, однако лишь при непременном условии равенства участников", — отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва не нацелена на возвращение в "Большую семерку".

"Россия удовлетворена эффективностью работы G20, которая лучше отвечает современным экономическим реалиям", — пояснил Песков.

Это признавали и в G7. Немалый интерес также вызвала инициатива Владимира Путина организовать саммит пяти государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

"Очень много накопилось в международных делах неопределенностей, которые требуют постоянного внимания ведущих стран мира, ядерных держав официальных. Поэтому такая встреча, на мой взгляд, своевременна, востребована и была бы полезной", — прокомментировал президент России свою идею.

Долгих дискуссий о формате и повестке "саммита пяти" удалось избежать. США, Франция, Китай, Великобритания предложение России поддержали и согласились, что им есть о чем поговорить.

Предварительно "саммит пяти" запланировали на сентябрь. Из-за пандемии не исключен вариант видеоконференции. Сейчас определяют круг тем для обсуждения. Известно, что в центре внимания будет ситуация в конфликтных регионах, контроль над стратегическими вооружениями и совместная борьба с терроризмом.

Прагматичный взгляд на Россию

Специалист Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла Пал Дунай в беседе с РИА Новости предостерегает от поспешных выводов. Нынешние американо-германские противоречия по многим международным вопросам, включая участие России в G7, эксперт называет "войной слов".

"Берлин старается избегать публичных перепалок с Вашингтоном. Немецкий истеблишмент понимает, что все действия Трампа сейчас обусловлены американской предвыборной кампанией. Президент США пытается демонстрировать решительность по отношению к союзникам по НАТО, даже если это во вред евроатлантической безопасности. Но по краеугольным вопросам — будь то "Северный поток — 2", пребывание американских военных в Германии, взаимодействие с Россией — власти ФРГ четко артикулируют свою позицию", — объясняет Дунай.

Спекуляции вокруг предстоящего саммита G7 эксперт считает надуманными. Он обращает внимание на то, что практически все в "Семерке" не раз признавали: бессмысленно пытаться решать глобальные проблемы без таких региональных держав, как Китай, Индия, ЮАР, Бразилия. Осознают в ЕС и важную роль России в урегулировании ряда ближневосточных конфликтов, подчеркивает Дунай.

"Европа прагматично смотрит на Россию, чего не скажешь про Америку. Риторика Трампа о приглашении Путина на саммит G7 — не более чем популистский ход. Германию же связывает с Москвой как минимум энергетика. И тут позиция Берлина предельно ясна: несмотря на давление Вашингтона, немцы не откажутся от "Северного потока — 2". Даже если его достроят с задержкой", — уточняет Дунай.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов полагает, что G7 в данный момент находится не в лучшей форме, а Россия — не единственное яблоко раздора.

"Группа семи" вынуждена постоянно сравнивать себя с "Группой двадцати" (G20). Причем не в свою пользу. Но дискуссия об участии Москвы в предстоящем саммите все же интересна. Она показывает, что на Западе осознают неизбежность противостояния с Китаем. Возвращение России в этот формат могло бы подтвердить ее принадлежность к Западу. Это означало бы и то, что мы все же ориентированы на ценности североатлантической цивилизации. Но на такую геополитическую адаптацию Россия вряд ли пойдет", — рассуждает Кортунов.

Эксперты сошлись во мнении, что этап внутренней перестройки и осмысления целей — не самое лучшее время для возрождения G8. Гораздо перспективнее "саммит пяти". Постоянные члены Совбеза ООН не всегда слышат друг друга в дискуссиях. Не исключено, что личная встреча глав государств изменит ситуацию.