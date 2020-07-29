Коронакризис: России грозит нищета

Пандемия коронавируса все сильнее отражается на экономике России . ВВП постоянно снижается, число выявленных зараженных covid-19 растет, из-за чего все более вероятным становится второй «локдаун». При этом уже первая волна коронавируса имела для экономики фатальные последствия. Более месяца продлился почти всеобщий запрет на выход из дома. Тысячи предприятий объявили о банкротстве, и этот процесс до сих пор продолжается — при стремительном росте безработицы.

В государственном бюджете ширятся дыры, а политические демонстрации в регионах оказывают давление на Кремль. Все чаще случаются протесты и забастовки, в первую очередь в измотанном чрезмерной нагрузкой здравоохранении. На Дальнем Востоке десятки тысяч жителей выходят на акции протеста против Кремля, после того как Москва сняла с должности губернатора Хабаровского края

Президент Владимир Путин вынужден отказываться от объявленных ранее важных экономических проектов. Весьма болезненным лично для него стало недавнее повышение налогов. Вскоре после первого прихода к власти в 2000 году он установил единую ставку подоходного налога — 13%. Это способствовало «выходу из тени» многих налогоплательщиков, и бюджетные поступления стремительно выросли. Однако с января доходы в размере более 60 тысяч евро в год будут облагаться налогом в размере 15%.

Кроме того, государство, которое при Путине до сих пор брало под контроль все больше и больше компаний, объявило курс на приватизацию: к 2025 году от 1,6 с лишним тысяч концернов с государственным участием должен, по требованию министерства финансов , остаться лишь 961.

В дополнение к этому запланирована продажа крупных инфраструктурных объектов, в частности, портов. Во многих предприятиях государство сократит свою долю до 50%: в РЖД , в компании-монополисте трубопроводного рынка «Транснефти» , в банке ВТБ и в монополисте алкогольного рынка «Росспиртпром».

Путин урезает и собственный многомиллиардный план инфраструктурных программ, которые теперь должны быть пересмотрены. Он даже отказался от самого амбициозного плана, объявленного в 2018 году: к 2030 году Россия должна была войти в пятерку крупнейших экономик мира.

В новом списке ключевых целей государства этого плана больше нет. Как сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков , конъюнктура стала «менее благоприятной, и мы вынуждены вносить коррективы».

Конъюнктура заставляет быть реалистичными

Во втором квартале этого года ВВП России, по оценке ЦБ , действительно сократился на 9,5-10%. В третьем квартале экономисты, например, София Донец из инвестиционного банка «Ренессанс-Капитал», ожидают продолжения негативного тренда.

В пятницу ЦБ России с целью придать экономике дополнительный импульс снизил учетную ставку рефинансирования до 4,25%. Это минимум нынешнего тысячелетия. В следующем году глава ЦБ Эльвира Набиуллина , однако, ожидает роста ВВП на 3,5-4,5%, что будет означать весьма медленное восстановление экономики.

При этом пандемия коронавируса еще далеко не позади. В России инфицированы более 800 тысяч граждан. Ежедневно выявляется почти 6 тысяч вновь заразившихся. Коронавирусом переболели даже премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Песков. В настоящий момент, предположительно, проходят лечение два сенатора. Мэру Москвы Сергею Собянину постоянно приходится опровергать слухи о второй всеобщей самоизоляции.

Президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора с Путиным выразил поддержку: «Вам приходится переживать трудные времена, особенно в Москве». Впрочем, тому едва ли стало от этого легче.

Коронакризис уничтожил сбережения граждан

Скорого восстановления экономики не предвидится еще и потому, что внутренний спрос оказался почти на нуле: зарплаты граждан, по оценке Сбербанка , снизились до уровня начала века. Безработица стремительно растет, а зарплаты падают. Более половины имеющих работу граждан были вынуждены согласиться на по меньшей мере 30-процентное сокращение.

Между тем почти у половины всех россиян не осталось накоплений: они все потратили во время вспышки коронавируса. Для сравнения: еще в апреле эта цифра составляла всего 14%. 44,6% из 145 миллионов жителей страны вынуждены жить на 180 евро в месяц.

Безработица в России достигла восьмилетнего максимума, и это притом, что сотрудников не увольняют моментально, а для начала сокращают рабочее время — вместе с зарплатой.

Недовольство населения растет. Дипломаты в Москве уже говорят о «взрывоопасной ситуации» для привычного к успехам кремлевского властителя. Тот факт, что инициированную им конституционную реформу, по официальным данным, поддержали 78% населения, многие эксперты считают не более чем результатом подтасовок.

Новая государственная задача: преодолеть кризис

Теперь Путин задачей номер один провозгласил восстановление рынка труда. По его словам, важно «вновь дать работу людям и доходы семьям». При этом у него, однако, практически нет пространства для маневра: дыры в бюджете постоянно растут. Экономисты ожидают, что после нескольких лет профицитного федерального бюджета подряд дефицит окажется крупнейшим за последние десять лет.

Ведь главным фактором спада стал не продолжительный «локдаун», а обвалившиеся в связи с падением спроса цены на нефть и газ. У концерна «Газпром» минувший квартал стал убыточным впервые за несколько десятилетий, а государство тем самым потеряло огромные поступления в бюджет от дивидендов.

Кроме того, цена на российский газ в мае упала до 94,4 доллара за 1000 кубометров — ниже уровня рентабельности. «Мы ожидаем, что экспорт газа в Европу в 2020 году сократится до 153 миллиардов кубометров, что примерно на 200 миллиардов „кубов" меньше, чем в 2018 и 2019 годах“, — заявил директор отдела природных ресурсов рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко

Много лет газ был для российской экономики настоящим эликсиром жизни. Теперь, однако, доходы от экспорта „голубого топлива“ впервые в истории современной России оказались ниже доходов от экспорта золота.