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Старинный особняк решили спасти и покатали на колесах 

Lenta.ru 20 минут назад
Старинный особняк перевезли на новое место в США
Фото: Nate P / ASI Creative
Старинный особняк 1897 года постройки в американском городе Беркли решили снести и построить на его месте новое здание, рассчитанное на 37 апартаментов. Чтобы спасти дом от разрушения, его покатали на колесах и переместили на другое место через несколько кварталов. Об этом пишет Berkeleyside.
Работами занималась компания Everest Properties. Особняк поместили на специальную платформу и перевезли в новую локацию. Для процесса транспортировки понадобилось участие и других организаций, которые контролировали дорожное движение во время поездки, а также состояние коммунальных сетей и линий электропередачи. Теперь 123-летний дом ожидает реставрация.
Характерной особенностью здания является облицовка из коричневой черепицы — это единственный доминирующий стиль в местной архитектуре. Его называют первой традицией залива Сан-Франциско.
Такие дома начали появляться здесь в те времена, когда Беркли активно разрастался. Этому поспособствовал земельный магнат Фрэнсис Киттредж Шаттак, который убедил властей провести сюда ветку железной дороги. Своего расцвета стиль достиг в 1910-1960 годах.
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В мире , США , Беркли
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