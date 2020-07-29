Старинный особняк перевезли на новое место в США

Старинный особняк 1897 года постройки в американском городе Беркли решили снести и построить на его месте новое здание, рассчитанное на 37 апартаментов. Чтобы спасти дом от разрушения, его покатали на колесах и переместили на другое место через несколько кварталов. Об этом пишет Berkeleyside.

Работами занималась компания Everest Properties. Особняк поместили на специальную платформу и перевезли в новую локацию. Для процесса транспортировки понадобилось участие и других организаций, которые контролировали дорожное движение во время поездки, а также состояние коммунальных сетей и линий электропередачи. Теперь 123-летний дом ожидает реставрация.

Характерной особенностью здания является облицовка из коричневой черепицы — это единственный доминирующий стиль в местной архитектуре. Его называют первой традицией залива Сан-Франциско.

Такие дома начали появляться здесь в те времена, когда Беркли активно разрастался. Этому поспособствовал земельный магнат Фрэнсис Киттредж Шаттак, который убедил властей провести сюда ветку железной дороги. Своего расцвета стиль достиг в 1910-1960 годах.