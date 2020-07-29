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В США назвали стоимость вакцины от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 1 час назад
В США назвали стоимость вакцины от коронавируса
Фото: Reuters
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс вакцины от коронавируса на уровне 50-60 долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, такую цену компания установит для США и других стран с «высоким уровнем дохода».
Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 млн доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу, передает РИА «Новости».
Напомним, 23 июля президент США Дональд Трамп выразил мнение, что американская фармацевтическая компания Pfizer может оказаться «победителем» в деле создания вакцины от коронавируса.
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В мире , Другое , Наука и техника , Дональд Трамп , Pfizer , РИА Новости , Financial Times , США
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