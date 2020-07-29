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Только две страны Евросоюза готовы принять российских туристов 

ИА Regnum и ещё 1 42 минуты назад
Две страны ЕС откроют границы для россиян
Фото: Reuters
О готовности принять российских туристов в первой половине августа 2020 года заявили только две страны Евросоюза — Хорватия и Мальта, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Большинство европейских стран из-за угрозы распространения коронавируса не готовы открывать границы и хотят воздержаться от турпотока из России до средины августа.
Так, временные ограничения по приему туристов из России сохранят две страны ЕС. Финляндия не откроет границу с Россией до 25 августа, Эстония — до 31 августа 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз официально продлил временный запрет на въезд граждан России с 17 июля 2020 года на две недели.
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В мире , ЕС , Мальта , Хорватия
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