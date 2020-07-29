Вчера, как сообщал «Рамблер», собеседник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС сообщил ТАСС, что Россия по меньшей мере до середины августа не будет включена в список стран, с которыми государства Европейского союза могут открыть границы, потому что статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России недостаточно хорошая.

Сегодня собеседник в одной из европейских дипломатических миссий сообщил АТОР, что не все государства Евросоюза против принятия российских туристов. Мальта и Хорватия уже готовы их принимать.

27 марта власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции. 24 июля они объявили о его возобновлении с 1 августа с Турцией, Танзанией и Великобританией.

Вчера осведомленный собеседник сообщил ТАСС, что вскоре Россия может возобновить авиасообщение с Мальдивами и Южной Кореей, а собеседник РБК — что с Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).