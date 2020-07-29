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Две страны ЕС готовы принимать россиян 

Артём Кульша и ещё 1 7 минут назад
Мальта и Хорватия — единственные страны Европейского союза (ЕС), которые готовы принимать российских туристов. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Вчера, как сообщал «Рамблер», собеседник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС сообщил ТАСС, что Россия по меньшей мере до середины августа не будет включена в список стран, с которыми государства Европейского союза могут открыть границы, потому что статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России недостаточно хорошая.
Сегодня собеседник в одной из европейских дипломатических миссий сообщил АТОР, что не все государства Евросоюза против принятия российских туристов. Мальта и Хорватия уже готовы их принимать.
27 марта власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции. 24 июля они объявили о его возобновлении с 1 августа с Турцией, Танзанией и Великобританией.
Вчера осведомленный собеседник сообщил ТАСС, что вскоре Россия может возобновить авиасообщение с Мальдивами и Южной Кореей, а собеседник РБК — что с Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).
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В мире , Видео , ЕС , Совет Европы , РБК , ИТАР-ТАСС , Мальта , Хорватия
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