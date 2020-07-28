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Военный призвал США подписать конвенцию по морскому праву 

News.ru 1 час назад
Военный призвал США подписать конвенцию по морскому праву
Фото: Michael Narten/http://imagebroker.com/Global Look Press
Генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Хёрк призвал власти Соединённых Штатов подписать конвенцию ООН по морскому праву. По его словам, это позволит стране отстаивать свои интересы в Арктике.
Это необходимо, так как некоторые противники, такие как Китай, хотят закрепиться на этой территории, говорится в его заявлении, подготовленном к слушаниям в Сенате. Военный отметил, что США — единственная страна в Арктике, не подписавшая документ, передаёт РИА Новости.

США — единственная страна в Арктике, которая не подписала договор, позволив ревизионистским державам Китаю и России использовать это отсутствие на ключевых дипломатических форумах для продвижения своих собственных интересов, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что Норвегию беспокоит усиление военной активности РФ в Арктике, в том числе проведение манёвров с использованием боевого оружия у берегов королевства. Об этом рассказал посол скандинавской страны в России Руне Ресаланд.
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В мире , ООН , РИА Новости , Китай , США
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