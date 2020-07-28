На одной волне: ВОЗ рассказала о будущем коронавируса 

Германия, Испания и Всемирная организация здравоохранения заявила, что второй волны коронавируса COVID-19 не будет. Вместо этого «одна большая волна» случаев инфицирования «будет немного подниматься и опускаться». При этом, данный вид вируса не синхронизирован с сезонным гриппом, указали в ВОЗ. Вместе с тем, Европа готовится ко второй волне коронавируса. Бельгия Франция не исключают возвращения карантина.

У коронавируса COVID-19 не будет второй волны, сейчас все еще длится первая — но пока в стадии затишья, пояснила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

По ее словам, «одна большая волна» случаев инфицирования «будет немного подниматься и опускаться», передает «Интерфакс». При этом, данный вид вируса не синхронизирован с сезонным гриппом, добавила специалист.

России частично приветствуют прогнозы ВОЗ, поскольку к повторной самоизоляции считают нужным подготовиться только 12% россиян, указывается в данных опроса Superjob.ru.

Закупиться защитными масками и продовольствием ко второй волне коронавируса, которая может наступить осенью, больше других хочет молодежь до 24 лет (15%).

При этом 55% россиян не видят оснований ожидать ситуации, требующей такой подготовки. Среди граждан в возрасте от 45 лет и старше такое мнение выражают 60%.

Вместе с тем, Европа готовится ко второй волне коронавируса, продолжающиеся вспышки заболеваний повышают вероятность введения новых ограничений, поскольку миллионы людей путешествуют по всему континенту во время летних каникул, пишет The Guardian.

Правительство Бельгии уже предупредило, что страна может быть подвергнута второй «полной локализации» после значительного всплеска случаев инфекции. Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес объявила о серии дальнейших ограничительных мер, указав, что повторное введение карантина, скорее всего, неизбежно.

«Если мы не сможем уменьшить количество случаев коронавируса, это будет коллективным провалом», — пояснила политик на пресс-конференции после заседания совета национальной безопасности страны.

По ее словам, эксперты говорят, что можно избежать еще одной блокировки. Но при этом Вильмес призвала помнить, что ведущие ученые мира не способны знать, как будет развиваться ситуация.

«Мы не должны пугать людей, но не должны злоупотреблять их доверием, притворяясь, что мы все знаем», — подчеркнула премьер.

Испанскому региону Каталонии также, возможно, придется вновь ввести меры по самоизоляции, если количество случаев вируса не уменьшится в течение ближайших 10 дней.

«Сейчас идут 10 самых важных дней лета, и за это время мы увидим, способны ли мы разобраться в ситуации», — сказал президент Женералитета Каталонии Ким Торра.

Во Франции министерство здравоохранения призвало к усилению бдительности после резкого роста случаев COVID-19 среди молодежи.

Жером Марти, президент французского профсоюза врачей, сказал, что летние каникулы станут решающим временем для прояснения ситуации с коронавирусом.

«Ближайшие три недели будут самыми рискованными, мы вступаем в опасный период», — рассказал он радиостанции Europe 1.

Консультативный орган общественного здравоохранения Германии — Институт Роберта Коха — заявил, что «глубоко обеспокоен» ростом случаев в течение последних нескольких недель.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан предупредил, что отдыхающие на Майорке или Ибице немцы могут забыть о таких правилах, как физическое дистанцирование и мытье рук, что усиливает угрозу наступления второй волны коронавируса.

Днем ранее стало известно, что начавшаяся несколько дней назад волна эпидемии заболевания во вьетнамском городе Дананге и ближайших провинциях, где заражен уже 431 человек, вызвана новым более агрессивным, чем COVID-19, вирусом, об этом сообщили в правительстве страны.

По первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских врачей, новый тип коронавируса быстрее размножается и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию. До вспышки в Дананге случаи заражения внутри Вьетнама не выявлялись более трех месяцев, сообщает РИА «Новости».

Роспотребнадзор же сообщил, что информация о распространении во Вьетнаме нового типа коронавируса будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусного штамма.

Однако авиасообщения с Вьетнамом у России нет, поэтому паниковать россиянам не надо, заявил замглавы по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

Вторая волна эпидемии коронавируса может накрыть осенью и Россию, наряду с ежегодными сезонными заболеваниями, допустил главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Владимир Чуланов

Впрочем, по его словам, второй «накат» COVID-19 будет не такой сильный, как первый минувшей весной, поскольку у россиян уже выработался иммунитет к нему, а общество уже без лишних предупреждений знает, какие меры безопасности надо соблюдать, передает «Российская газета».