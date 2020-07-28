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Лукашенко заявил, что сохранение страны важнее выборов 

RT на русском и ещё 1 2 часа назад
Лукашенко назвал цель важнее президентских выборов
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сохранение страны важнее выборов президента.
«Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране. Это наша с вами наиважнейшая и первейшая задача. Вопрос выборов президента — второстепенный. Вопрос первейший, наиважнейший — сохранить страну», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Также Лукашенко заявил, что попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов в ходе несанкционированных уличных акций должны пресекаться.
В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа.
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В мире , Александр Лукашенко , МВД
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