Израиль выбрал нового посла в России

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В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что послом страны в России планируется назначить Александра Бена Цви, его кандидатуру должно одобрить правительство.

«Да, он был выбран, его назначение ожидает одобрения правительства», — приводит сообщение израильского МИД РИА Новости.

Отмечается, что Бен Цви с 2019 года занимает пост посла Израиля в Польше.

В настоящее время пост временного поверенного в делах Израиля в России занимает Яков Ливне.

В мае кнессет проголосовал за состав нового правительства Израиля.