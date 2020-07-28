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В Израиле выбрали кандидатуру на пост посла в России 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
Израиль выбрал нового посла в России
Фото: RusEmbassyIsr /Facebook
В Министерстве иностранных дел Израиля заявили, что послом страны в России планируется назначить Александра Бена Цви, его кандидатуру должно одобрить правительство.

«Да, он был выбран, его назначение ожидает одобрения правительства», — приводит сообщение израильского МИД РИА Новости.

Отмечается, что Бен Цви с 2019 года занимает пост посла Израиля в Польше.
В настоящее время пост временного поверенного в делах Израиля в России занимает Яков Ливне.
В мае кнессет проголосовал за состав нового правительства Израиля.
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В мире , МИД , РИА Новости , Израиль
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