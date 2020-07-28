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Китай пообещал «твердый и рациональный» ответ на «безрассудство» США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Твердые и решительные меры: Китай ответил США
Фото: Reuters
Пекин примет твердые и решительные меры в отношении Вашингтона, при ухудшении дипломатических отношений двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
«При столкновении с бесчинством и безрассудством Соединенных Штатов ответ Китая будет твердым и рациональным», — цитирует ТАСС китайского министра, слова которого приводятся в заявлении внешнеполитического ведомства Китая.

«КНР будет решительно противодействовать злостным практикам, которые ущемляют наши законные права и интересы, Китай никогда не станет первым разжигать конфликт», — подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства, комментируя закрытие Вашингтоном генконсульства КНР в Хьюстоне и последующие зеркальные меры Пекина в отношении американской дипмиссии в Чэнду.

Ван И добавил, что Китай и США должны исходить из принципа рациональности и интересов народов двух стран. «Мы готовы на основании равноправных отношений поддерживать стабильность связей между двумя странами, исходя из общих интересов народов Китая и Соединенных Штатов, а также всего мира», — подчеркнул он.
Также Ван И отметил необходимость сплоченности мирового сообщества и глобального сотрудничества. По его словам, всем странам необходимо «предотвратить втягивание мира в новую холодную войну» и «прерывание процесса глобализации».

«Мы считаем, что все государства могут принимать правильные и мудрые решения и не соглашаться вынужденно с точкой зрения влиятельной политической группы, находящейся в США», — добавил Ван И.

Накануне официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь назвал клеветой обвинения США в шпионаже в адрес сотрудников китайского генконсульства в Хьюстоне и предложил Вашингтону «исправить допущенную ошибку» ради нормализации двусторонних отношений.
Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. В тот же день США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане. Китай выразил протест США в связи с проникновением представителей американских властей в консульство в Хьюстоне.
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Комментарии 1
В мире , Азия , Жан-Ив Ле Дриан , МИД , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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