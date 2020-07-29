«Бесчинство»: Китай резко ответил США

"При столкновении с бесчинством и безрассудством США ответ будет твердым и рациональным", — сказал дипломат. По его словам, Китай никогда не станет первым разжигать конфликт. Поднебесная заинтересована в стабильных связях между двумя странами, подчеркивается в сообщении, опубликованном внешнеполитическим ведомством КНР.