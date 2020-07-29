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Китай пообещал ответить на безрассудные действия США 

Российская Газета и ещё 4 50 минут назад
«Бесчинство»: Китай резко ответил США
Фото: globallookpress.com
Пекин ответит на действия Вашингтона в отношении Китая. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

"При столкновении с бесчинством и безрассудством США ответ будет твердым и рациональным", — сказал дипломат. По его словам, Китай никогда не станет первым разжигать конфликт. Поднебесная заинтересована в стабильных связях между двумя странами, подчеркивается в сообщении, опубликованном внешнеполитическим ведомством КНР.

Также Ван И заявил, что другим странам лучше не оставаться в стороне, выступая в роли наблюдателей.

"Необходимо предотвратить втягивание мира в новую холодную войну", считает глава МИД КНР. "Все государства могут принимать правильные и мудрые решения и не соглашаться вынужденно с точкой зрения влиятельной политической группы, находящейся в США", — добавил Ван И. Его слова приводит ТАСС.

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В мире , Азия , Конфликты , МИД , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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