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Киев отказался от Российской улицы 

Общественная служба новостей и ещё 1 4 часа назад
Киев отказался от Российской улицы
Фото: РИА Новости
В Киеве проголосовали за переименование улицы Российской на улицу Юрия Литвинского, сообщает пресс-служба мэрии Киева со ссылкой на решение Киевского городского совета.
Российскую улицу в Дарницком районе Киева переименуют в честь украинского военнослужащего, погибшего на Донбассе.

«Литвинский Юрий Алексеевич — активный участник Революции Достоинства, полковник резерва (посмертно), боец ​​батальона оперативного назначения «Донбасс» Национальной гвардии Украины, участвовал в освобождении территории Донбасса от российских войск. Погиб от пули российского снайпера», — говорится в заявлении на сайте мэрии украинской столицы.

Также городской совет сообщает, что в Киеве определились с названием ещё одной улицы. Её назову в честь украинский писательницы-фантаста Олеси Бердник.
Источник отмечает, что при «переименовании улицы нет необходимости изменять адрес регистрации в паспорте», однако это можно сделать по собственному желанию.
Общественная служба новостей ранее сообщала, что Киев расценил парад в День ВМФ как нарушение международного законодательства. Соответствующий протест украинский МИД передал российскому посольству.
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Комментарии 1
В мире , МИД , Киев
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