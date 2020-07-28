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Пока вы не уснули: Россия начала испытания оружия Судного дня 

Сергей Василенок 25 минут назад
Пока вы не уснули: Россия начала испытания оружия Судного дня
Фото: РИА Новости
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Курс рубля рухнул

Сегодня в ходе торгов на Московской бирже курс российской валюты рухнул до минимальных значений к доллару и евро. Об этом пишет «Лента.ру».

Подозрительные накопления россиян конфискуют

Минфин предложил перечислять неподтвержденные доходы граждан в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) . Об этом пишут «Известия».

Заявление Байдена о Путине вызвало возмущение в РФ

Претендент на пост президента США Джо Байден неприкрыто и беспардонно вмешался во внутренние дела России и возмутил ее власти, когда заявил, что Владимиру Путину не следует идти на третий президентский срок. Об этом сообщает «Коммерсант».

Россия начала испытания оружия Судного дня

26 июля Минобороны России сообщило об испытаниях первой атомной подводной лодки — носителя системы «Посейдон». Военные эксперты оценили перспективы нового оружия и возможные последствия его применения.

ЕС исключил россиян из "белого списка"

Границы государств Европейского союза (ЕС) не откроются для граждан России по меньшей мере до середины августа. Об этом сообщает ТАСС.

Соперница Лукашенко сказала, чей Крым

Крым является территорией Украины с юридической точки зрения. Об этом политик Светлана Тихановская заявила в эфире «Еврорадио».

Пашинян ответил на скандальный пост Симоньян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РБК прокомментировал заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян, которая высказала мнение, что официальный Ереван проводит антироссийскую политику.

Приближение НАТО к границам РФ сорвалось

Польша отказалась от идеи разместить американские истребители F-35 Lightning II на базе в 80 километрах от Калининградской области, сообщает издание Defence24. Аналитики полагают, что власти страны просто испугались.

В московском метро начали проводить рейды

В Московском метрополитене проходят масочные рейды. Об этом сообщает «Подъем».

В драке с боксером и чемпионкой мира погиб россиянин

@instagram.com/sveta_roh
Житель Барнаула Павел Рохлов погиб в ходе драки с участием боксера Михаила Старцева и кикбоксерши Лилии Ворогушиной. Об этом его вдова Светлана рассказала «360».
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В мире , Михаил Старцев , Джозеф Байден , Маргарита Симоньян , Никол Пашинян , Владимир Путин , Министерство обороны , ЕС , Пенсионный фонд РФ , Московская биржа , Минфин , НАТО , газета "Известия" , РИА Новости , Lenta.ru , РБК , ИТАР-ТАСС , Reuters
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