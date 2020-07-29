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Министр юстиции США пожаловался на поступающую с Украины дезинформацию по уголовным делам 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Минюст США обвинил Украину в дезинформации
Фото: globallookpress.com
Украина предоставляет США недостоверную информацию по уголовным делам. Об этом заявил во вторник министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр, выступая на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.
Его попросили пояснить решение перевести прокурора Восточного округа штата Нью-Йорк Ричарда Донохью в Генпрокуратуру страны и курировать все расследования, касающиеся Украины и личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

"Это было мерой предостережения, чтобы мы не были введены в заблуждение украинской дезинформацией во время уголовного расследования", — подчеркнул министр.

"Прокурору Восточного округа [штата Нью-Йорк] было предоставлено право осуществлять надзор за всеми касающимися Украины делами, а также за новыми делами, связанными с этой страной. Мы столкнулись с проблемой — с Украины поступает много недостоверной информации. Там очень много коррупции", — отметил глава Минюста.

Он добавил, что его ведомству порой сложно разобраться, правдивая поступившая информация или ложная. Барр подчеркнул, что решение по Донохью принималось "в сотрудничестве с разведсообществом".
Во время ответа министра неоднократно перебивали, что заставило старшего республиканца комитета Джима Джордана (от штата Огайо) выразить недоумение. Джордан обратился к председателю комитета демократу Джерролду Надлеру: "Вы несколько месяцев ждали министра юстиции, и вот он пришел на слушания, а вы не даете ему и слова сказать".
Надлер не стал отвечать, а только лишь сделал замечание конгрессмену, которому "не было дано слово".
В июне Барр освободил от занимаемой должности прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана. Берман, который занимался делом помощников Джулиани, на своей странице в Twitter заявил о том, что он был без предварительного уведомления снят с должности прокурора Соединенных Штатов и узнал об этом решении из сообщения для печати.
Дело помощников Джулиани
Берман вел дело партнеров Джулиани — Льва Парнаса, Игоря Фрумана, Андрея Кукушкина и Дэвида Коррейи. По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, они нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.
Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.
Байден сейчас является главным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре в США президентских выборах.
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Комментарии
В мире , США , Выборы на Украине , Громкие уголовные дела , Партия Зеленского , Генеральный прокурор , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Джим Джордан , Мари Йованович , Уильям Барр , Демократическая партия США , Минюст РФ , Конгресс США
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