Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Баку назвали цели азербайджано-турецких военных учений 

РИА Новости 1 час назад
В Баку назвали цели азербайджано-турецких военных учений
Фото: РИА Новости
Совместные военные учения Азербайджана и Турции являются плановыми и способствуют укреплению региональной безопасности, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
В понедельник пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что решение Баку проанонсировать азербайджано-турецкие военные учения в день гибели армянского военнослужащего препятствует усилиям международных посредников по возобновлению мирного процесса. Минобороны Азербайджана ранее анонсировало проведение с Турцией с 29 июля по 10 августа совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран.

"Совместные военные учения Азербайджана и Турции, согласно заявлению министерства обороны Азербайджанской Республики, проводятся в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и в соответствии с годовым планом. Эти учения служат для усиления координации и обмена передовым опытом между вооруженными силами двух стран и способствуют укреплению регионального мира и безопасности", — заявила Абдуллаева.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе — Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Последние новости
Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой "Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка "Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Комментарии
В мире , Министерство обороны , МИД , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Баку , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
«Она глупая женщина, вот и все»
«Она глупая женщина, вот и все»
В Европе сумели заснять запуск российского «Кинжала»
В Европе сумели заснять запуск российского «Кинжала»
Видео
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
00:41
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
Армия
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
03:42
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
01:06
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Происшествия Криминал
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
«Вините в этом Россию»: Трамп назвал виновника в погромах в США
00:16
«Вините в этом Россию»: Трамп назвал виновника в погромах в США
В мире Конфликты
Лукашенко переболел коронавирусом
00:37
Лукашенко переболел коронавирусом
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение