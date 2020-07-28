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«Вините в этом Россию»: Трамп назвал виновника в погромах в США 

Вероника Полынина и ещё 2 26 минут назад
Президент США Дональд Трамп посоветовал главе судебного комитета палаты представителей Джерри Надлеру винить Россию в уличных беспорядках в США.
Трамп отреагировал в Twitter на высказывание Джерри Надлера, назвавшего жестокость движения антифашистов «Антифа» мифом. Трамп выразил мнение, что представители «Антифа» — это анархисты. По словам американского лидера, имеется множество видеоподтверждений их незаконной деятельности.

«Джерри, вините в этом Россию, Россию, Россию!» — заключил Дональд Трамп.

Трамп считает, что протесты в США помогут преодолению расового неравенства
В конце мая Трамп пообещал признать ультралевое движение «Антифа» террористической организацией.
Как сообщал «Рамблер», в конце мая в американских городах начались протесты из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Акции сопровождались вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.
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В мире , Видео , Конфликты , Дональд Трамп , США
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