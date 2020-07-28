«Вините в этом Россию»: Трамп назвал виновника в погромах в США 

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Трамп отреагировал в Twitter на высказывание Джерри Надлера, назвавшего жестокость движения антифашистов «Антифа» мифом. Трамп выразил мнение, что представители «Антифа» — это анархисты. По словам американского лидера, имеется множество видеоподтверждений их незаконной деятельности.

«Джерри, вините в этом Россию, Россию, Россию!» — заключил Дональд Трамп.

В конце мая Трамп пообещал признать ультралевое движение «Антифа» террористической организацией.

“Nadler calls ANTIFA violence a MYTH. ” @foxandfriends They are Anarchists with miles of «tape» showing their illegal activity. Jerry, blame it on Russia, Russia, Russia!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020

Как сообщал «Рамблер», в конце мая в американских городах начались протесты из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Акции сопровождались вандализмом, мародерством и нападениями на полицию.