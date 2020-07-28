«Вините в этом Россию»: Трамп назвал виновника в погромах в США

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Трамп в шутку обвинил Россию в волне насилия в США 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Президент США Дональд Трамп пошутил в Twitter, что в волне насилия в Соединенных Штатах виновата Россия.
Он обратился к члену палаты представителей Джеррольду Надлеру, который назвал мифом насилие сторонников антифашисткого движения "Антифа". При этом сам политик ранее говорил, США объявят движение "Антифа" террористической организацией.

"Они анархисты, а их деятельность — незаконная", — добавил Трамп.

После этого он посоветовал Надлеру, винить Россию в волне насилия в США.

"Джерри, вините в этом Россию, Россию, Россию!", — подчеркнул Трамп.

Трамп считает, что протесты в США помогут преодолению расового неравенства
Ранее губернатор Миннесоты, где волна протестов США, сказал, что насилие на улице на связано с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, а организуется сторонниками идеи превосходства белой расы и членами наркокартелей. Некоторые американцы в Twitter стали просить федеральные органы власти разогнать сети из сотен ячеек "Антифа", которые "радикализируют людей, тренируют их и организуют экстремистские акции с насилием".
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В мире , Видео , Конфликты , Дональд Трамп , США
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