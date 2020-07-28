В Белоруссии установили «золотой» бюст Ленина 

В городском поселке Паричи Гомельской области Белоруссии установили «золотой» бюст революционера и основателя СССР Владимира Ленина. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает «Наша Нiва».

Скульптура золотого цвета появилась на постаменте, где раньше располагался памятник Ленину. В начале июля неизвестные разбили голову у монумента.

Ранее в селе Железнодорожное Одесской области памятник Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту. Скульптуру облачили в национальный болгарский костюм, а в руку вложили виноградную лозу. С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, открытие имеющихся в стране архивов спецслужб СССР, демонтаж памятников советским вождям и деятелям.