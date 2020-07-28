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В Белоруссии установили «золотой» бюст Ленина 

Lenta.ru 1 час назад
В Белоруссии установили «золотой» бюст Ленина
Фото: «Наша Нiва»
В городском поселке Паричи Гомельской области Белоруссии установили «золотой» бюст революционера и основателя СССР Владимира Ленина. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает «Наша Нiва».
Скульптура золотого цвета появилась на постаменте, где раньше располагался памятник Ленину. В начале июля неизвестные разбили голову у монумента.
Ранее в селе Железнодорожное Одесской области памятник Ленину превратили в монумент болгарскому колонисту. Скульптуру облачили в национальный болгарский костюм, а в руку вложили виноградную лозу. С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, открытие имеющихся в стране архивов спецслужб СССР, демонтаж памятников советским вождям и деятелям.
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В мире , Паричи
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