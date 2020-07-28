Украина выступила за более жесткие санкции против России

Замглавы МИД Украины заявила, что крымский вопрос не достаточно громко звучит на международной арене. По ее мнению, ужесточение санкций будут способствовать возврату Крыма в состав Украины. Примечательно, что дипломат, рассказывая о «тяготах» крымских татар, совершенно не вспоминает о других жителях полуострова.

«Мы убеждены, что без существенного ужесточения санкций ожидать изменения поведения России в крымском вопросе невозможно», — сказала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, Украине хотелось бы, чтобы крымский вопрос звучал более активно на международной арене, «политическое давление на Россию должно быть еще сильнее, а экономические санкции — еще жестче».

Некоторое время назад Джапарова, крымская татарка по происхождению, была назначена на пост заместителя министра иностранных дел Украины в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского

В интервью «Анадолу» Джапарова прокомментировала крымский вопрос, кризис на востоке Украины, борьбу с Россией на международных площадках и в судебных инстанциях, а также турецко-украинские отношения.

О присоединении Крыма к России речи не идет, подчеркнула Джапарова. Произошедшее событие было воспринято международным сообществом как «непризнанная попытка аннексии», сказала она. Дипломат также добавила, что Украина благодарна Турции за ее поддержку в крымском вопросе.

Напомнив, что резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) о территориальной целостности Украины от 27 марта 2014 года содержит настоятельный призыв к отказу от признания каких-либо изменений в статусе Крыма, Джапарова сказала:

«Россия не присоединила Крым, а незаконно и временно оккупировала его».

Многие страны и международные организации по всему миру постоянно говорят о том, что Москва предприняла незаконные действия в Крыму, и указывают на необходимость восстановления украинского суверенитета над полуостровом, однако этого недостаточно, подчеркнула Джапарова. «Нам бы хотелось, чтобы тема деоккупации Крыма, учитывая ее важность как для Украины, так и для международной безопасности и стабильности, звучала сильнее и активнее на международной арене», — пояснила дипломат.

«Украина намерена усилить обвинения»

Наряду с решениями ООН в поддержку Украины западные страны продолжают применять экономические санкции против России, но Киев находит это недостаточным для освобождения Крыма от России, отметила Джапарова.

«Политическое давление на Россию должно быть еще сильнее, а экономические санкции — еще жестче», — добавила замглавы МИД Украины.

Джапарова также рассказала, что Киев активно работает во всех международных судебных инстанциях, в которых возможно привлечь Россию к ответственности за те или иные преступления и нарушения, и отметила:

«В связи с незаконными действиями России в Крыму и на Донбассе Украина намерена усилить обвинения в отношении этой страны с тем, чтобы они рассматривались в соответствующих международных судебных инстанциях».

Обратив внимание на важность санкций против России, Джапарова добавила: «Мы убеждены, что без существенного ужесточения санкций ожидать изменения поведения России в крымском вопросе невозможно».

«Украина готова к встрече на уровне лидеров»

Джапарова отметила, что с предпринимаемыми шагами кризис на востоке Украины движется в сторону урегулирования, при этом Киев продолжает настаивать на том, что Россия как подписант минских договоренностей и сторона конфликта должна выполнять свои обязательства.

Киев рассматривает саммит лидеров «нормандской четверки» в качестве ключевого элемента переговорного процесса, в котором существует возможность достижения мирного урегулирования на самом высшем уровне напрямую между Украиной и Россией при посредничестве Германии и Франции, рассказала дипломат. Выполнение решений по безопасности, принимаемых на этих встречах, Джапарова назвала предварительным условием прогресса во всех остальных сферах.

«К сожалению, из-за нежелания России отказаться от вооруженных провокаций и перейти к устойчивому спокойствию мы испытываем проблемы с реализацией решений по безопасности, — сказала Джапарова. — На Донбассе каждый день фиксируется нарушение режима прекращения огня со стороны российских сил и применение ими оружия, запрещенного минскими договоренностями».

Джапарова информировала, что с момента проведения последнего саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года по 7 июля текущего года на Донбассе 37 украинских военных погибли, еще 290 были ранены, и по сравнению с предыдущим годом потерь на 14,5% больше.

Подчеркнув, что Россия устраивает провокации в регионе и не соблюдает условия минских договоренностей, Джапарова добавила: «Украина готова к встрече на уровне лидеров в нормандском формате. Поэтому мы постоянно на практике демонстрируем свою приверженность к конструктивной и разумной компромиссной политике по всем направлениям, включая политическую сферу».

«Крымские татары — сильный народ, который имеет опыт борьбы»

Определив положение крымских татар как состояние «невесты, которую насильно выдали замуж и заставляют изображать счастье под дулом пистолета», Джапарова отметила: «Россия на всех площадках по всему миру пытается всех убедить, как она защищает крымских татар. И, дескать, язык стал государственным, и подписали закон о реабилитации народа, и будто делается все, чтобы народ был счастлив. Но в действительности статистика репрессий и политических преследований четко показывает совершенно обратное».

Джапарова подчеркнула, что крымскотатарский народ на протяжении последних нескольких веков ведет борьбу против России за право существовать и жить на своей родине. Из-за политики русских крымскотатарскому народу пришлось покинуть свою родину в 1783, 1944 и 2014 годах, сказала дипломат.

26 февраля 2014 года крымские татары, по выражению Джапаровой, нарушили планы Кремля по сокрытию его преступлений в Крыму и, проведя митинг перед крымским парламентом, оказали сопротивление русским.

После этих событий на полуострове в качестве возмездия в отношении крымских татар стали применять давление, проводить рейды, вводить запреты, констатировала замглавы МИД Украины.

Россия давно потеряла право быть мировой державой, отметила Джапарова. «Величие России — одна большая ложь. Эта ложь поощряет войны и военные преступления, преступления против человечества, обман и пропаганду. Крымские татары — небольшой, но невероятно сильный народ, который знает, что такое ложь, и имеет опыт борьбы».

«Беспроблемная повестка дня между Турцией и Украиной»

Напомнив, что отношения между Турцией и Украиной носят характер стратегического партнерства, Джапарова продолжила: «Мы гордимся тем, что две страны обладают беспроблемной повесткой дня как с исторической точки зрения, так и с точки зрения современности. Наши страны обладают общими интересами, разделяют одинаковые представления об установлении мира и стабильности в регионе Черного моря, не имеют каких-либо конфликтов в политической сфере».

Две страны поддерживают друг друга в трудные времена, обратила внимание Джапарова. Для Украины особенно важна позиция Турции относительно агрессии России против Украины и аннексии Крыма, сказала дипломат.

Джапарова отметила, что одним из стратегических приоритетов в отношениях Украины с Турцией является развитие взаимовыгодного партнерства, при этом опыт прошлых лет дает новые возможности для дальнейшего углубления сотрудничества во всех областях.

Трудности, вызванные эпидемией коронавируса нового типа (covid-19), должны рассматриваться как возможность для оживления отношений, обратила внимание замглавы МИД Украины.

Джапарова рассказала, что Украина переживает широкомасштабный процесс реформ, который охватывают все сферы государства, создается множество возможностей для того, чтобы турецкий деловой мир мог вести бизнес и вкладывать инвестиции в стране.

Джапарова напомнила, что одним из ключевых элементов стратегического партнерства между Украиной и Турцией является сотрудничество в научно-технической и оборонно-промышленной сферах. По ее словам, между странами развивается взаимодействие в области двигателестроения для турецких беспилотных летательных аппаратов и самолетов.

Процесс, связанный с подписанием соглашения о свободной торговле

Джапарова подчеркнула, что Киев оптимистично настроен относительно достижения результатов в ходе работ, связанных с подписанием соглашения о свободной торговле, переговоры по которому долгое время ведутся между Турцией и Украиной. Дипломат отметила, что этот режим торговли должен обеспечить полное освобождение от таможенных пошлин как на промышленную, так и на сельскохозяйственную продукцию.

Выразив надежду на конструктивный диалог в целях быстрого согласования текста соглашения, Джапарова продолжила: «Украина заинтересована в открытии рынка без ограничений для всех товарных групп. Такой подход позволит увеличить объем двусторонней торговли. Украина готова к быстрому завершению переговорного процесса по соглашению о свободной торговле. Для этого у турецкой и украинской сторон есть политическая воля. Переговорный процесс продолжается, и у нас оптимистичные ожидания относительно завершения работы над текстом соглашения в скором будущем».