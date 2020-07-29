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В КГБ Белоруссии заявили, что задержанные россияне являются членами «ЧВК Вагнера» 

ТАСС и ещё 62 1 час назад
В КГБ Белоруссии сделали заявление о задержанных россиянах
Фото: ТАСС
Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик утверждает, что задержанные в санатории под Минском граждане России являются членами "частной военной компании Вагнера". Таким мнением глава белорусской спецслужбы поделился в среду на срочном совещании у президента страны Александра Лукашенко с членами Совета безопасности республики, трансляцию которого показал телеканал «Беларусь 1».

"Сегодня ночью примерно в 05:30 было задержано 32 гражданина Российской Федерации, члены военизированной организации "частная военная компания Вагнера", — сказал глава КГБ.

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В мире , Происшествия , Безопасность , Валерий Вакульчик , Александр Лукашенко , КГБ РБ , Минск
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