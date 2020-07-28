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Зеленский попросил церкви молиться о тишине в Донбассе 

Lenta.ru и ещё 2 47 минут назад
Зеленский попросил церкви молиться о тишине в Донбассе
Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP
Президент Украины Владимир Зеленский попросил глав церквей молиться о тишине на Донбассе. Политик опубликовал пост на Facebook.
Зеленский заявил, что 28 июля празднуется день крещения «Киевской Руси — Украины». «Сегодня мы не имеем права забывать или пренебрегать ценностями христианства, — отметил президент. — Без них невозможно движение на пути к процветанию и желаемому миру».
Украинский лидер добавил, что хочет обратиться с просьбой ко всем главам церквей и религиозных организаций — «не как президент, а как человек». «С просьбой помолиться за мир на украинской земле. За столь желанную тишину и полное прекращение огня на Донбассе», — пояснил Зеленский.
С 27 июля в Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Украинская православная церковь Московского патриархата приветствовала установление бессрочного перемирия. В Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году, Зеленского назвали предателем.
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В мире , Владимир Зеленский , ОБСЕ , РПЦ
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