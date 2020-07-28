Зеленский попросил церкви молиться о тишине в Донбассе 

Президент Украины Владимир Зеленский попросил глав церквей молиться о тишине на Донбассе. Политик опубликовал пост на Facebook.

Зеленский заявил, что 28 июля празднуется день крещения «Киевской Руси — Украины». «Сегодня мы не имеем права забывать или пренебрегать ценностями христианства, — отметил президент. — Без них невозможно движение на пути к процветанию и желаемому миру».

Украинский лидер добавил, что хочет обратиться с просьбой ко всем главам церквей и религиозных организаций — «не как президент, а как человек». «С просьбой помолиться за мир на украинской земле. За столь желанную тишину и полное прекращение огня на Донбассе», — пояснил Зеленский.