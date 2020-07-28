Крупнейшая на Украине мечеть появится в Киеве

«Украина — это дом для большого количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. (…) К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощи Украине и ее мусульманскому сообществу построить мечеть в Киеве», — рассказал посол в интервью «Интерфаксу».