Крупнейшая на Украине мечеть появится в Киеве

В центре Киева решили построить самую крупную в стране мечеть, ее намерены возвести при содействии Турции, заявил посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.
«Украина — это дом для большого количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. (…) К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощи Украине и ее мусульманскому сообществу построить мечеть в Киеве», — рассказал посол в интервью «Интерфаксу».
Дипломат отметил, что вопрос с землей «в большей степени решен», проходит обсуждение дизайна строения, и добавил, что здание планируется построить в центре города.
«У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и облику», — сказазал Гюльдере.
Ранее публицист Егор Холмогоров в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал «незалежную» Украину результатом отказа от православных ценностей.