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В центре Киева при помощи Турции появится крупнейшая на Украине мечеть 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Крупнейшая на Украине мечеть появится в Киеве
Фото: РИА Новости
В центре Киева решили построить самую крупную в стране мечеть, ее намерены возвести при содействии Турции, заявил посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

«Украина — это дом для большого количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. (…) К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощи Украине и ее мусульманскому сообществу построить мечеть в Киеве», — рассказал посол в интервью «Интерфаксу».

Дипломат отметил, что вопрос с землей «в большей степени решен», проходит обсуждение дизайна строения, и добавил, что здание планируется построить в центре города.

«У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и облику», — сказазал Гюльдере.

Ранее публицист Егор Холмогоров в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал «незалежную» Украину результатом отказа от православных ценностей.
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Комментарии 1
В мире , Егор Холмогоров , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс , Киев , Турция
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