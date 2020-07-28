Джонсон предупредил о второй волне COVID-19

Борис Джонсон. Признаки второй волны пандемии коронавируса заметны в некоторых европейских странах. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании

Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии, — сказал руководитель кабмина.

В связи с этим в Англии введён карантин на 14 дней для всех людей, въезжающих из Испании.

Что нам нужно сделать, так это предпринять быстрые и решительные действия, когда мы считаем, что риски снова начинают увеличиваться, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что в странах Европы всё активнее готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции и рассматривают возможность возвращения некоторых ограничений.