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Премьер Британии предупредил о второй волне коронавируса в Европе 

News.ru 56 минут назад
Джонсон предупредил о второй волне COVID-19
Фото: globallookpress.com
Признаки второй волны пандемии коронавируса заметны в некоторых европейских странах. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.

Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии, — сказал руководитель кабмина.

В связи с этим в Англии введён карантин на 14 дней для всех людей, въезжающих из Испании.

Что нам нужно сделать, так это предпринять быстрые и решительные действия, когда мы считаем, что риски снова начинают увеличиваться, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что в странах Европы всё активнее готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции и рассматривают возможность возвращения некоторых ограничений.
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В мире , Борис Джонсон , Sky News , Великобритания
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