Джонсон предупредил о второй волне COVID-19

Признаки второй волны пандемии коронавируса заметны в некоторых европейских странах. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Об этом он заявил в эфире телеканала Sky News.
Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии, — сказал руководитель кабмина.
В связи с этим в Англии введён карантин на 14 дней для всех людей, въезжающих из Испании.
Что нам нужно сделать, так это предпринять быстрые и решительные действия, когда мы считаем, что риски снова начинают увеличиваться, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что в странах Европы всё активнее готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции и рассматривают возможность возвращения некоторых ограничений.