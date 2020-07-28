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La Croix: «крах мягкой силы» — США сравнялись с Китаем и Россией в рейтинге мировых лидеров 

RT на русском 34 минуты назад
«Крах мягкой силы»: США сравнялись с Китаем и Россией
Фото: Reuters
Соединённые Штаты делят с Китаем и Россией второе место в рейтинге мирового одобрения от американского института Гэллапа, пишет La Croix. Хотя Майк Помпео в недавней речи заявил о готовности страны возглавить мировую антикитайскую коалицию, эксперты отмечают, что «мягкая сила» Вашингтона теряет свою эффективность и продолжает падение на фоне пандемии.
Германия третий год подряд возглавляет рейтинг мировых лидеров института Гэллапа и значительно опережает Соединённые Штаты, которые разделили второе место с Китаем и Россией, сообщает La Croix.
Как рассказывает издание, ежегодное исследование, проводившееся до коронавируса (с марта 2019 года по февраль 2020 года) в 135 странах, ставит под сомнение недавнее заявление Майка Помпео. Так, в четверг госсекретарь заявил, что США отлично подходят на роль лидера мировой антикитайской коалиции.
На самом деле, отмечает главный редактор доклада института Гэллапа Мохаммед Юнис, образ страны как гегемона может ещё больше пострадать из-за неэффективных решений для борьбы с пандемией. Директор берлинского бюро Немецкого фонда Маршалла Томас Кляйн-Брокхофф считает, что предыдущие исследования также демонстрируют «крах мягкой силы Америки».
В статье приводятся выводы проведённого анализа: так, средний индекс мирового одобрения США в 2019 году составил 33%, что ненамного превосходит данные для Китая (32%) и России (30%), однако оставляет Германию (44%) далеко впереди. Такой результат для Америки является самым низким по Европе, при этом показатели значительно снизились для многих стран — членов НАТО, например, Португалии, Бельгии и Норвегии.
В то же время большинство жителей Венгрии, Польши, Румынии, Молдавии, Косово, Украины и Албании высказались в поддержку американского лидерства, а Африка является единственным континентом, где сохранился в основном позитивный образ Соединённых Штатов, пишет La Croix.
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В мире , Социология , Статьи , США , НАТО , Германия , Китай
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