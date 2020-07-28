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Джонсон: в Европе начинается вторая волна коронавируса 

Парламентская газета и ещё 13 53 минуты назад
Джонсон: в Европе начинается вторая волна коронавируса
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News во вторник отметил признаки второй волны эпидемии коронавируса в странах Европы.

«Давайте будем абсолютно честны по поводу того, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых местах мы начинаем видеть признаки второй волны пандемии», — сказал глава правительства.

Джонсон выступил в защиту введенного в ночь на 26 июля обязательного 14-дневного карантина для прибывающих из Испании, хотя это стало неожиданностью для сотен тысяч отправившихся в отпуска англичан.

«То, что мы должны сделать, — предпринять быстрые и решительные действия в тех случаях, когда мы считаем, что риски снова начинают расти», — сказал премьер Соединенного Королевства.

По данным ТАСС, за последние две недели в Испании было зафиксировано 16 тыс. случаев заражения, причем почти половина из них — в Каталонии.
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Комментарии
В мире , Борис Джонсон , Sky News , Великобритания
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