«В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер — это армянский народ. Это очень важный нюанс», — сказал премьер.

Напомним, Симоньян обратилась к властям Армении и обвинила их в неблагодарности по отношению к России. По ее мнению, после всего того, что сделали чиновники их страны, у РФ есть полное моральное право «плюнуть на них и растереть».

На границе Армении и Азербайджана 12 июля начались бои. В Баку заявили о попытке атаки Армении, в Ереване же назвали причиной обострения прорыв с азербайджанской стороны. Пашинян в том же интервью РБК отметил, что ситуация относительно стабилизировалась.