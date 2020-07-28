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Пашинян ответил на пост Симоньян про неблагодарную Армению 

Общественная служба новостей и ещё 2 9 минут назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пост главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян про российско-армянские отношения вызвал у него в стране резко негативную реакцию. Об этом он сообщил в интервью РБК.

«В России должны понять, что союзник России в Армении не Пашинян, не Петросян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнер — это армянский народ. Это очень важный нюанс», — сказал премьер.

Напомним, Симоньян обратилась к властям Армении и обвинила их в неблагодарности по отношению к России. По ее мнению, после всего того, что сделали чиновники их страны, у РФ есть полное моральное право «плюнуть на них и растереть».
Пост Симоньян об армянах вызвал неудобные вопросы
На границе Армении и Азербайджана 12 июля начались бои. В Баку заявили о попытке атаки Армении, в Ереване же назвали причиной обострения прорыв с азербайджанской стороны. Пашинян в том же интервью РБК отметил, что ситуация относительно стабилизировалась.
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Комментарии 6
В мире , Видео , Маргарита Симоньян , Никол Пашинян , Russia Today , РБК , Армения
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