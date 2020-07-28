Заявление Байдена о Путине вызвало возмущение в РФ 

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Байден заявил, что Путин не хочет, чтобы он стал президентом Соединенных Штатов Америки, потому что знает, что тот будет вести с ним прямые разговоры, которые вел ранее.

«Разговоры с тогдашним вице-президентом в Москве действительно мало кому пришлись по душе», — сообщает «Коммерсант».

Собеседники в государственных структурах России рассказали изданию, что Байден неприкрыто и беспардонно вмешался во внутренние дела России и возмутил ее власти, когда в 2011 году заявил, что Путину не следует идти на третий президентский срок.