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Заявление Байдена о Путине вызвало возмущение в РФ 

Артём Кульша и ещё 1 9 минут назад
Претендент на пост президента США Джо Байден неприкрыто и беспардонно вмешался во внутренние дела России и возмутил ее власти, когда заявил, что Владимиру Путину не следует идти на третий президентский срок. Об этом сообщает «Коммерсант».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Байден заявил, что Путин не хочет, чтобы он стал президентом Соединенных Штатов Америки, потому что знает, что тот будет вести с ним прямые разговоры, которые вел ранее.
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«Разговоры с тогдашним вице-президентом в Москве действительно мало кому пришлись по душе», — сообщает «Коммерсант».

Собеседники в государственных структурах России рассказали изданию, что Байден неприкрыто и беспардонно вмешался во внутренние дела России и возмутил ее власти, когда в 2011 году заявил, что Путину не следует идти на третий президентский срок.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что американский лидер должен отличаться острым умом, иначе Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Китая Си Цзиньпин могут сделать с Америкой нечто очень плохое. Трамп усомнился в том, что Байден умен достаточно.
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В мире , Видео , Политика , США , Реджеп Эрдоган , Джозеф Байден , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Владимир Путин
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