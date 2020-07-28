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Стало известно о возмутивших российских чиновников словах Байдена 

Lenta.ru 21 минуту назад
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих президентских выборах, бывший вице-президент Джо Байден в 2011 году, находясь в Москве, открыто заявлял, что Владимиру Путину не следует идти на третий президентский срок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах России.
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По данным собеседников издания, подобное заявление Байден, будучи в статусе вице-президента, сделал в марте 2011-го во время встречи с российскими оппозиционерами, которая проходила в Спасо-хаусе, резиденции американского посла в Москве. Как отметили источники, тогда слова американского политика вызвали большое возмущение у российских чиновников.

«Это было воспринято как неприкрытое и беспардонное вмешательство во внутренние дела нашей страны. Такого себе ни до, ни после него никто не позволял», — подчеркнул один из собеседников «Коммерсанта».

Ранее в июле в номере газеты «Правда» от 27 августа 1979-го было найдено свидетельство первого визита Байдена в СССР. В короткой заметке «Знакомство с Ленинградом», в частности, рассказывалось о том, как 36-летний политик во главе группы сенаторов США возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Ленинграде.
В ноябре прошлого года Байден заявил, что Путин не хочет его победы на выборах главы государства.
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В мире , Видео , Политика , США , Джозеф Байден , Владимир Путин , Демократическая партия США , газета "Правда" , Москва
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