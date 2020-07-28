По данным собеседников издания, подобное заявление Байден, будучи в статусе вице-президента, сделал в марте 2011-го во время встречи с российскими оппозиционерами, которая проходила в Спасо-хаусе, резиденции американского посла в Москве. Как отметили источники, тогда слова американского политика вызвали большое возмущение у российских чиновников.

«Это было воспринято как неприкрытое и беспардонное вмешательство во внутренние дела нашей страны. Такого себе ни до, ни после него никто не позволял», — подчеркнул один из собеседников «Коммерсанта».

Ранее в июле в номере газеты «Правда» от 27 августа 1979-го было найдено свидетельство первого визита Байдена в СССР. В короткой заметке «Знакомство с Ленинградом», в частности, рассказывалось о том, как 36-летний политик во главе группы сенаторов США возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Ленинграде.

В ноябре прошлого года Байден заявил, что Путин не хочет его победы на выборах главы государства.