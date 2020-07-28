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Белорусские рабочие собрались выходить на забастовку против Лукашенко 

Lenta.ru 54 минуты назад
Работники белорусских предприятий собрались выходить на забастовки против президента страны Александра Лукашенко. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.
О забастовке объявили сотрудники КУП «Брестжилстрой». Они потребовали честных и прозрачных президентских выборов, освобождения политических заключенных и снятия с них всех обвинений.
Забастовка продлится с 10 по 11 августа, а в случае победы Лукашенко на выборах, работники обещают присоединиться к бессрочной национальной забастовке. О планируемых забастовках также объявили шахтеры из Солигорска, филиал ОАО «Гродно Азот», БМЗ и ОАО «СветлогорскХимволокно».
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с преследованием оппозиционных политиков. Особый резонанс вызвали задержания блогера Сергея Тихановского и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.
Лукашенко считает, что в Белоруссии хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны зарубежных «кукловодов». При этом президент предупредил, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко
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