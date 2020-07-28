Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Латвия «успокоила» Россию в вопросе приближения НАТО 

Артём Кульша 30 минут назад
Латвия «успокоила» Россию в вопросе приближения НАТО
Фото: Reuters
Североатлантический альянс (НАТО) не нарушит основополагающий акт Россия — НАТО. Об этом посол Латвии в России Марис Риекстиньш заявил News.ru.
В июне польские средства массовой информации сообщили, что США могут перебазировать две тысячи своих военных и перебросить около 30 истребителей F-16 из Германии в Польшу. Сегодня Риекстиньш заявил, что причиной, по которой НАТО вообще разместило своих военнослужащих в Польше и странах Балтии, является то, как союз оценивает потенциальные угрозы на конкретных направлениях.

«Я не в курсе разработки планов об увеличении численности этого контингента», — сообщил он.

При этом дипломат подчеркнул, что НАТО всегда старалось выполнять свои обязательства в рамках основополагающего акта Россия — НАТО очень четко, и высказал мнение, что едва ли альянс нарушит их сейчас.

«В этом документе не указан предельный количественный состав войсковых соединений на определенных территориях, но специалисты знают, что речь идет об уровне бригады. В странах Балтии или Польше нет планов по размещению сил на таком уровне», — добавил он.

Видео дня. Российский сериал обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма
Комментарии
В мире , НАТО , Латвия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Галустян обанкротился
Галустян обанкротился
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией
Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией
Видео
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
00:18
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
Армия Войска
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
00:39
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
Общество
Опубликовано видео Дегтярева о митингах в Хабаровском крае
00:32
Опубликовано видео Дегтярева о митингах в Хабаровском крае
Политика Общество
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
01:12
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
Армия
Подробности ликвидации террориста попали на видео
01:35
Подробности ликвидации террориста попали на видео
Происшествия
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
01:32
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в Портленде
02:05
Опубликовано видео беспорядков в Портленде
Происшествия
Шесть гигантских оползней попали на видео
11:31
Шесть гигантских оползней попали на видео
Происшествия
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение