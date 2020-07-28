Латвия «успокоила» Россию в вопросе приближения НАТО 

В июне польские средства массовой информации сообщили, что США могут перебазировать две тысячи своих военных и перебросить около 30 истребителей F-16 из Германии в Польшу. Сегодня Риекстиньш заявил, что причиной, по которой НАТО вообще разместило своих военнослужащих в Польше и странах Балтии, является то, как союз оценивает потенциальные угрозы на конкретных направлениях.

«Я не в курсе разработки планов об увеличении численности этого контингента», — сообщил он.

При этом дипломат подчеркнул, что НАТО всегда старалось выполнять свои обязательства в рамках основополагающего акта Россия — НАТО очень четко, и высказал мнение, что едва ли альянс нарушит их сейчас.