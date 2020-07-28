Латвия «успокоила» Россию в вопросе приближения НАТО 

Североатлантический альянс (НАТО) не нарушит основополагающий акт Россия — НАТО. Об этом посол Латвии в России Марис Риекстиньш заявил News.ru.
В июне польские средства массовой информации сообщили, что США могут перебазировать две тысячи своих военных и перебросить около 30 истребителей F-16 из Германии в Польшу. Сегодня Риекстиньш заявил, что причиной, по которой НАТО вообще разместило своих военнослужащих в Польше и странах Балтии, является то, как союз оценивает потенциальные угрозы на конкретных направлениях.
«Я не в курсе разработки планов об увеличении численности этого контингента», — сообщил он.
При этом дипломат подчеркнул, что НАТО всегда старалось выполнять свои обязательства в рамках основополагающего акта Россия — НАТО очень четко, и высказал мнение, что едва ли альянс нарушит их сейчас.
«В этом документе не указан предельный количественный состав войсковых соединений на определенных территориях, но специалисты знают, что речь идет об уровне бригады. В странах Балтии или Польше нет планов по размещению сил на таком уровне», — добавил он.