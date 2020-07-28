Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко заявил о никому ничем не обязанных белорусах 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Лукашенко заявил о никому ничем не обязанных белорусах
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что система национальной безопасности была создана усилиями всего народа без подарков со стороны партнеров, поэтому белорусы никому ничем не обязаны. Об этом сообщает БЕЛТА.
Он выразил убежденность в правильности курса на создание надежной системы безопасности, отвечающей духу времени.
Лукашенко при этом напомнил о начале 90-х годов, развале СССР и первых шагах Белоруссии к независимости: «Тогда бездумно разрушались силовые органы и превращалась в металлолом боевая техника, массово увольнялись высококлассные военные профессионалы, вынужденные ради пропитания своих семей соглашаться на самую низкооплачиваемую работу».
По его словам, власти смогли преодолеть этот период и выстоять, выбрав верные ориентиры.
24 июля Лукашенко заявил, что власти не хотели бы прибегать к использованию воинских подразделений во время возможных протестных акций в стране, «но всякое может быть». Он пообещал, что солдаты частей в Марьиной Горке и столичном Уручье не допустят эскалации внутри страны.
В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко считает, что оппозиция хочет устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». Президент предупредил при этом, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.
Видео дня. Российский сериал обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма
Последние новости
Курс рубля рухнул Курс рубля рухнул Стало известно о возмутивших российских чиновников словах Байдена Стало известно о возмутивших российских чиновников словах Байдена В ФСБ занялись армяно-азербайджанским конфликтом В ФСБ занялись армяно-азербайджанским конфликтом
Комментарии
В мире , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему враги Лукашенко бегут в Москву
Почему враги Лукашенко бегут в Москву
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
«Кем вы себя возомнили?!»
«Кем вы себя возомнили?!»
Чужая война: что творится на улицах Москвы
Чужая война: что творится на улицах Москвы
Видео
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
00:41
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
Армия
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
03:42
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
01:06
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Происшествия Криминал
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
«Вините в этом Россию»: Трамп назвал виновника в погромах в США
00:16
«Вините в этом Россию»: Трамп назвал виновника в погромах в США
В мире Конфликты
Лукашенко переболел коронавирусом
00:37
Лукашенко переболел коронавирусом
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение