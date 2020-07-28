Крым является территорией Украины с юридической точки зрения. Об этом политик Светлана Тихановская заявила в эфире «Еврорадио».

Тихановская, как сообщал «Рамблер», — кандидатка в президенты Белоруссии на выборах, проведение которых запланировано на 9 августа. Вчера она дала интервью «Еврорадио». В ходе него интервьюер спросил политика, чей Крым — российский или украинский.

«Юридически Крым — украинский, а фактически — российский. И не мучайте меня больше», — ответила она.

Тихановская отметила, что этот вопрос разделяет людей, ее ответ — принятый в Белоруссии и по международным законам, она против любого проявления войн и ей очень больно от того, что на Украине была война.

Ранее Тихановская заявляла, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма раскалывает общество, а ее целью является их объединение, поэтому она не хочет оттолкнуть кого-либо неосторожными словами. Также политик заявила, что не является политиком и категорически против войн, а тот факт, что таковая идет в Донбасса, назвала ужасным.