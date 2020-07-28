Германии, Франции, Греции и Власти Испании Бельгии не исключают в ближайшем будущем возвращения к жестким ограничительным мерам, сообщает издание The Guardian. Во всех вышеперечисленных странах наблюдается резкий рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

«Европа готовится ко второй волне коронавируса», — говорится в статье.

Например, в испанской Каталонии, где за последние две недели было зарегистрировано более 8 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, власти поставили себе срок — 10 дней на то, чтобы справиться с очередной эпидемией. В противном случае в регионе будут введены карантинные меры. Основными распространителями инфекции были названы молодые люди, которые устраивают домашние вечеринки.

Во Франции молодежь призвали тщательнее соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и обязательно надевать маски в общественных местах

В Германии заявили о планах ввода обязательного тестирования для людей, побывавших в местах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В стране за последние 14 дней также значительно выросло количество инфицированных.

Власти Греции потребовали от своих сограждан носить маски не только в супермаркетах, но и в других закрытых помещениях, где трудно соблюдать социальную дистанцию.

В Бельгии также не исключен вариант возвращения к карантинным мерам из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. При этом, чтобы избежать полного локдауна, местные власти собираются вводить ограничения постепенно.