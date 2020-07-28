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Европа готовится ко второй волне пандемии и жесткому карантину 

Павел Тиунов 16 минут назад
Власти Испании, Германии, Франции, Греции и Бельгии не исключают в ближайшем будущем возвращения к жестким ограничительным мерам, сообщает издание The Guardian. Во всех вышеперечисленных странах наблюдается резкий рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

«Европа готовится ко второй волне коронавируса», — говорится в статье.

Например, в испанской Каталонии, где за последние две недели было зарегистрировано более 8 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, власти поставили себе срок — 10 дней на то, чтобы справиться с очередной эпидемией. В противном случае в регионе будут введены карантинные меры. Основными распространителями инфекции были названы молодые люди, которые устраивают домашние вечеринки.
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В Германии заявили о планах ввода обязательного тестирования для людей, побывавших в местах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В стране за последние 14 дней также значительно выросло количество инфицированных.
Власти Греции потребовали от своих сограждан носить маски не только в супермаркетах, но и в других закрытых помещениях, где трудно соблюдать социальную дистанцию.
В Бельгии также не исключен вариант возвращения к карантинным мерам из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. При этом, чтобы избежать полного локдауна, местные власти собираются вводить ограничения постепенно.
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В мире , Видео , ЕС , Бельгия , Германия , Греция , Испания , Франция
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