Украина пожаловалась в ООН на парад в Крыму

Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ, об этом сообщает "Укринформ".

В письме постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы говорится о том, что Киев считает парад в "оккупированном" Севастополе "нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН , а также законодательства Украины".

В этой связи украинская сторона назвала действия России "сознательными шагами", направленными на эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях.

Ранее министерство иностранных дел Украины из-за военно-морского парада передало ноту протеста российскому посольству.

Парады в честь Дня военно-морского флота России 26 июля прошли на семи главных базах страны. В этом году в праздничных мероприятиях приняли участие 250 кораблей, что на 100 больше, чем в прошлом году, около 15 тыс. военнослужащих, задействовано около 80 самолетов и вертолетов, а также свыше 100 единиц наземной техники.