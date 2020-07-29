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Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе 

РИА Новости и ещё 6 26 минут назад
Украина пожаловалась в ООН на парад в Крыму
Фото: РИА Новости
Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ, об этом сообщает "Укринформ".
В письме постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы говорится о том, что Киев считает парад в "оккупированном" Севастополе "нарушением норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины".
В этой связи украинская сторона назвала действия России "сознательными шагами", направленными на эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях.
Ранее министерство иностранных дел Украины из-за военно-морского парада передало ноту протеста российскому посольству.
Парады в честь Дня военно-морского флота России 26 июля прошли на семи главных базах страны. В этом году в праздничных мероприятиях приняли участие 250 кораблей, что на 100 больше, чем в прошлом году, около 15 тыс. военнослужащих, задействовано около 80 самолетов и вертолетов, а также свыше 100 единиц наземной техники.
В Севастополе в параде приняли участие восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", корабль специального назначения "Иван Хурс", большой десантный корабль "Ямал", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", гвардейский ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ.
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В мире , Армия , Оружие , Украина , Крым наш , Суд ООН , Иван Антонов , ФСБ , Генассамблея ООН , ООН , Укринформ , Киев , Республика Крым , Севастополь
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