Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Белоруссии намеренно пугают людей «майданом», считает Тихановская 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Тихановская: власти намеренно пугают людей «майданом»
Фото: © REUTERS / Vasily Fedosenko
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что действующие власти республики намеренно пугают людей "майданом" и придумывают "несуществующие опасности".

"Вас пугают, рисуют страшные картины будущего Беларуси с новым президентом, вами манипулируют, придумывают несуществующие опасности, обманывают. Вас пугают, что если вы не выберете нынешнюю власть, то здесь будет майдан. На самом деле, все не так", — заявила Тихановская, выступая во вторник со своей предвыборной программой в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".

По словам Тихановской, она и ее соратники зовут людей "на выборы, а власть зовет на майдан". "Мы говорим, что хотим нового президента, а власть отвечает нам, что тогда будет майдан. Мы говорим, что большинство белорусов хочет жить в свободной богатой стране, а власть угрожает нам майданом", — сказала Тихановская.
Кандидат считает, что людей запугивают НАТО и войной, однако "на самом деле все не так". "Независимость Беларуси — наша самая главная ценность. Суверенитет — наша самая главная ценность", — заявила она.
По ее мнению, белорусов также пугают оппозицией, но в Белоруссии "нет оппозиции", а "есть много умных, талантливых, смелых и творческих людей, которых не пускают к управлению".
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.
Ранее Лукашенко заявил, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации. При этом, по словам Лукашенко, властям удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны.
Видео дня. Российский сериал обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма
Последние новости
Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом Заболевшая COVID-19 медсестра обнаружила странный симптом Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой "Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка "Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Комментарии
В мире , Александр Лукашенко , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
«Она глупая женщина, вот и все»
«Она глупая женщина, вот и все»
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Америка в «огне»: Крупный город в США охвачен беспорядками
Америка в «огне»: Крупный город в США охвачен беспорядками
Видео
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
00:41
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
Армия Конфликты
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
03:42
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
01:06
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Происшествия Криминал
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
Адвокат Ефремова не удержался от скандального заявления
01:35
Адвокат Ефремова не удержался от скандального заявления
Происшествия
Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении MH17
00:34
Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении MH17
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение