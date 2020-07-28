Приближение НАТО к границам РФ сорвалось

Польша отказалась от идеи разместить американские истребители F-35 Lightning II на базе в 80 километрах от Калининградской области сообщает издание Defence24. Аналитики полагают, что власти страны просто испугались.

Речь идет о военной базе в городе Мальборк, которая ближе остальных расположена к российской границе. При этом польские эксперты также исключили вероятность размещения американских истребителей в городе Миньск-Мазовецкий, который находится вблизи Белоруссии.

Поляки, по словам журналистов, опасаются, что российские и белорусские военные смогут изучить особенности F-35, дающие ему преимущества перед самолетами противника: уникальные инфракрасные и радиолокационные характеристики.

По данным представителей СМИ, изучивших тендер, объявленный при участии польского Минобороны , расположить американские истребители планируется на авиабазе недалеко от польско-германской границы в городе Свидвин, где ранее располагалась эскадрилья Су-22.

Отмечается, что база сохранила необходимую инфраструктуру, но требует модернизации. Предполагается, что в Свидвине могут быть размещены не только самолеты F-35 Lightning II, но также и F-16 Fighting Falcon, которые в настоящий момент базируются на базе в городе Познань.