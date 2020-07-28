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Польша побоялась размещать самолеты НАТО у границ РФ 

Павел Тиунов 25 минут назад
Приближение НАТО к границам РФ сорвалось
Фото: Reuters
Польша отказалась от идеи разместить американские истребители F-35 Lightning II на базе в 80 километрах от Калининградской области, сообщает издание Defence24. Аналитики полагают, что власти страны просто испугались.
Речь идет о военной базе в городе Мальборк, которая ближе остальных расположена к российской границе. При этом польские эксперты также исключили вероятность размещения американских истребителей в городе Миньск-Мазовецкий, который находится вблизи Белоруссии.
Поляки, по словам журналистов, опасаются, что российские и белорусские военные смогут изучить особенности F-35, дающие ему преимущества перед самолетами противника: уникальные инфракрасные и радиолокационные характеристики.
По данным представителей СМИ, изучивших тендер, объявленный при участии польского Минобороны, расположить американские истребители планируется на авиабазе недалеко от польско-германской границы в городе Свидвин, где ранее располагалась эскадрилья Су-22.
Отмечается, что база сохранила необходимую инфраструктуру, но требует модернизации. Предполагается, что в Свидвине могут быть размещены не только самолеты F-35 Lightning II, но также и F-16 Fighting Falcon, которые в настоящий момент базируются на базе в городе Познань.
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В мире , Армия , Министерство обороны , НАТО , Калининградская Область , Польша
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