Украинец трижды заразился коронавирусом

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Новая коронавирусная инфекция уже в третий раз выявлена у жителя Тернопольской области Украины , заявил начальник управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимир Богайчук. Об этом сообщает местное издание "Тернополяне".

"Есть больной, заболел уже в третий раз", — рассказал Богайчук.

Он добавил, что даже человек, перенесший COVID-19, не защищен от повторного заражения коронавирусом.