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Житель Украины в третий раз заразился коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 20 45 минут назад
Украинец трижды заразился коронавирусом
Фото: РИА Новости
Новая коронавирусная инфекция уже в третий раз выявлена у жителя Тернопольской области Украины, заявил начальник управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации Владимир Богайчук. Об этом сообщает местное издание "Тернополяне".

"Есть больной, заболел уже в третий раз", — рассказал Богайчук.

Он добавил, что даже человек, перенесший COVID-19, не защищен от повторного заражения коронавирусом.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире выявлено более 16 млн случаев заболевания, из них более 650 тыс. — с летальным исходом.
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В мире , Ситуация в мире , Число заразившихся , ВОЗ
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