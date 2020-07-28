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В Лондоне после четырехмесячного перерыва открылась Тейт Модерн 

РИА Новости 20 минут назад
В Лондоне открылась Тейт Модерн
Фото: © AFP 2020 / Daniel Leal-Olivas
Галерея Тейт Модерн открылась в Лондоне после четырехмесячного перерыв, сообщает Londonist.
В самый посещаемый музей Лондона (наряду с Британским) теперь можно прийти, только заранее купив билет в интернете. Посетители обязаны быть в масках и ходить по строго определенному маршруту.
Внутрь пока пускают только местных жителей, не имевших контактов с иностранцами, которые обычно составляют более половины от общего числа посетителей музея, которому в мае исполнилось 20 лет.
Для широкой публики открыта не только постоянная коллекция, но и выставка Энди Уорхола, которая успела проработать всего пять дней до начала карантина. Ее решено было продлить до 15 ноября.
Наряду с Тейт Модерн открылись также Тейт (Tate Britain), Тейт Ливерпуль и Тейт Сент-Айвс в графстве Корнуолл.
В Тейт можно увидеть выставку Обри Бердслея до 20 сентября.
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В мире , Энди Уорхол
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