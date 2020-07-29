США допустили вмешательство РФ в выборы 2020 года

Генеральный прокурор Соединённых Штатов Уильям Барр выступил на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей. Он заявил, что Россия может вмешаться в выборы президента США, которые состоятся в 2020 году.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, может ли РФ, на его взгляд, осуществить подобную попытку, передаёт «Интерфакс».
Я думаю, что мы должны исходить из того, что они могут, пытаются, — сказал он.
Также Барр отметил, что он уверен во вмешательстве Москвы или такой попытке на прошлых выборах главы государства, которые прошли в 2016 году.
При этом он заявил, что считает скандал с вмешательством РФ в американские выборы сфабрикованным. Он нашёл серьёзные нарушения при рассмотрении этого дела.
Как писал NEWS.ru, накануне голосования 2016 года многие американские СМИ и эксперты подозревали Трампа в связях с Россией, но за четыре года президентства политик не только сохранил санкции в отношении РФ, но и ужесточил. США также начали торговые войны с Китаем и Евросоюзом, отменили ядерную сделку с Ираном.