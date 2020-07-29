США допустили вмешательство РФ в выборы 2020 года

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, может ли РФ, на его взгляд, осуществить подобную попытку, передаёт «Интерфакс».

Я думаю, что мы должны исходить из того, что они могут, пытаются, — сказал он.

Также Барр отметил, что он уверен во вмешательстве Москвы или такой попытке на прошлых выборах главы государства, которые прошли в 2016 году.

При этом он заявил, что считает скандал с вмешательством РФ в американские выборы сфабрикованным. Он нашёл серьёзные нарушения при рассмотрении этого дела.