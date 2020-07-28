«Врачи без границ» обеспокоены ситуацией в Сирии

Более масштабная вспышка коронавируса может в кратчайшие сроки создать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения Сирии , сообщил РИА Новости представитель отделения международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) на Ближнем Востоке Ахмед Фадель.

Он отметил, что усугубление ситуации с COVID-19 может привести к сбоям в оказании регулярных медицинских услуг другим пациентам.

"Уязвимость системы здравоохранения в северной Сирии подразумевает, что более крупная вспышка COVID-19 в скором времени создала бы чрезвычайную нагрузку на существующие (медицинские — ред.) учреждения и привела бы к тому, что не только люди с COVID-19, но и все пациенты с другими заболеваниями получали бы еще меньше ухода, чем сейчас", — заявил Фадель.

Он сообщил, что в северной Сирии наблюдается острая нехватка средств общего медицинского назначения, необходимых как для лечения инфицированных COVID-19, так и других пациентов. Связанные с пандемией меры уже повлияли на доступность медицинского обслуживания, особенно в таких местах, где сохраняется напряженность, отметил он.

Другими негативными факторами, по словам Фаделя, являются сложная экономическая ситуация и низкие показатели охвата вакцинацией в стране, что может спровоцировать вспышки таких заболеваний, как корь.

Представитель отделения MSF добавил, что особенно тяжелая ситуация сложилась в лагерях беженцев. Он также подчеркнул, что санкции США в рамках закона "Цезарь", вступившего в силу в июне, еще больше подрывают экономику страны.