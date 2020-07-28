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«Врачи без границ» обеспокоены ухудшением ситуации с COVID-19 в Сирии 

РИА Новости и ещё 1 35 минут назад
«Врачи без границ» обеспокоены ситуацией в Сирии
Фото: © AP Photo / DHA-Depo Photos
Более масштабная вспышка коронавируса может в кратчайшие сроки создать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения Сирии, сообщил РИА Новости представитель отделения международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) на Ближнем Востоке Ахмед Фадель.
Он отметил, что усугубление ситуации с COVID-19 может привести к сбоям в оказании регулярных медицинских услуг другим пациентам.

"Уязвимость системы здравоохранения в северной Сирии подразумевает, что более крупная вспышка COVID-19 в скором времени создала бы чрезвычайную нагрузку на существующие (медицинские — ред.) учреждения и привела бы к тому, что не только люди с COVID-19, но и все пациенты с другими заболеваниями получали бы еще меньше ухода, чем сейчас", — заявил Фадель.

Он сообщил, что в северной Сирии наблюдается острая нехватка средств общего медицинского назначения, необходимых как для лечения инфицированных COVID-19, так и других пациентов. Связанные с пандемией меры уже повлияли на доступность медицинского обслуживания, особенно в таких местах, где сохраняется напряженность, отметил он.
Другими негативными факторами, по словам Фаделя, являются сложная экономическая ситуация и низкие показатели охвата вакцинацией в стране, что может спровоцировать вспышки таких заболеваний, как корь.
Представитель отделения MSF добавил, что особенно тяжелая ситуация сложилась в лагерях беженцев. Он также подчеркнул, что санкции США в рамках закона "Цезарь", вступившего в силу в июне, еще больше подрывают экономику страны.
Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.
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В мире , Новости и события Запада , Война в Сирии , Башар Асад , Дональд Трамп , РИА Новости , Сирия
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