The Guardian (Великобритания) считает, что самый страшный враг Британии — это не Обозревательсчитает, что самый страшный враг Британии — это не Россия . Он изобличает эгоизм правительства США , которое постоянно «кидает» англичан, начиная с 1945 года. А сегодня на международную сцену вышел американский костолом Майк Помпео. С таким другом как Помпео и врагов не надо, заключает автор.

Американский шериф Майк Помпео на прошлой неделе въехал в город и по своей привычке рассказал нам чудовищную ложь. Главный решала Дональда Трампа обвинил руководителя Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебреесуса в том, что тот до начала пандемии заключил тайную сделку с Китаем . Из-за этого «в Британии умирают люди», возвестил Помпео. Доказательств он не представил. Это была вопиющая клевета. Но Вашингтон объявил Тедроса в розыск, и Помпео в словесной форме расстрелял его.

Помпео оправдал вполне реальное убийство иранского генерала Касема Сулеймани , заявив, что тот представлял «непосредственную» угрозу американским интересам.

Объявив ликвидацию Сулеймани незаконной, следователь ООН Аньес Калламар (Agnes Callamard) в этом месяце заявила, что у Помпео нет никаких доказательств. Агрессивно настроенный в отношении Ирана госсекретарь долгие месяцы убеждал американское руководство нанести удар по Сулеймани. Именно он убедил Трампа отдать приказ на уничтожение.

В прошлом году Помпео снова вывели на чистую воду перед импичментом Трампа. Вначале он отрицал, что ему были известны детали разговора Трампа с украинским президентом, в ходе которого Трамп пытался убедить его завести дело на сына своего соперника Джо Байдена . Тогда Помпео сказал, что не читал запись разговора. Позднее выяснилось, что он слышал этот разговор. Демократы обвинили госсекретаря в препятствовании правосудию.

Выступая в прошлом году в Техасском университете, Помпео охотно признался в том, что лгал на протяжении всей своей политической карьеры, когда это было ему нужно, начав с выборов в конгресс в 2010 году в качестве крайне правого члена движения чаепития, и продолжив эту практику в ЦРУ и в Госдепартаменте . «Я был директором ЦРУ. Мы лгали, мы обманывали, мы крали. Это было как учебный курс», — заявил он, как бы пародируя Марлона Брандо в «Гадком американце».

Сегодня, когда парламентский доклад о российском вмешательстве в жизнь Британии вызвал глубокое самокопание и самокритичный анализ, поведение лучшего друга Британии тоже заслуживает более пристального изучения.

Если говорить о тайном и явном влиянии, о выкручивании рук и о закулисном вмешательстве, то США явно заткнут за пояс Россию. Вашингтон, в отличие от Москвы, обычно добивается своего, не мытьем, так катаньем.

Американское государство показывает миру два лица. Одно доброе, открытое и высоконравственное. Второе — это лицо эгоистичного расчета, где в конечном итоге все решает грубая сила. Помпео, будучи самым влиятельным советником Трампа и его возможным преемником, неприкрыто демонстрирует это второе оскалившееся лицо лживой, навязчивой и интриганской американской власти.

В более спокойные и менее поляризованные времена «особые отношения» приносили выгоду Британии. Сегодня все во многих отношениях наоборот. Последним примером американской тактики давления, наносящей вред национальным интересам США, стал прозвучавший на прошлой неделе истеричный призыв Помпео создать единый фронт «свободных стран», чтобы бороться с «новой тиранией» Китая. Провоцирование холодной войны с Пекином устраивает Трампа и республиканцев, которые пытаются удержаться у власти. Но это не устраивает Британию.

Столь же ошибочной и ненужной является попытка администрации Трампа разрушить Международный уголовный суд, в создании которого участвовала Британия, и которым по праву гордился покойный министр иностранных дел Робин Кук (Robin Cook). Помпео ввел санкции и начал надуманное антикоррупционное расследование. В чем вина МУС? Он осмелился начать расследование военных преступлений США в Афганистане.

Помпео и его товарищи-ястребы изо всех сил пытаются помешать Британии и ее европейским союзникам сохранить каналы общения с Ираном после того, как Трамп отказался от ядерной сделки 2015 года.

Похоже, что сейчас они вместе с Израилем встали на путь тайной войны и диверсий против Тегерана. Если дело дойдет до драки, они будут рассчитывать на помощь Британии. США игнорируют точку зрения Британии на климатический кризис и на Парижский договор, они подрывают ООН и НАТО , уклоняются от своих обязательств в Сирии и от совместной борьбы против ИГИЛ (запрещенная в России организация — прим. ред. ИноСМИ). И они хотят привлечь Британию к участию в слабо подготовленных заговорах по смене режимов в Венесуэле и на Кубе.

Все это двурушничество ни в коей мере не станет неожиданностью для тех, кто помнит, как Рональд Рейган в 1980-х годах тайно развернул в Британии крылатые ракеты с ядерными боезарядами.

Правительство Клемента Эттли после 1945 года быстро выяснило, как дорого обходится дружба с Соединенными Штатами. Это подтвердило унижение британцев во время Суэцкого кризиса. Сегодня Британия все еще расплачивается за американскую «войну с террором», ее пагубные последствия, а также за американский авантюризм в Ираке в отношении национальной безопасности, прав человека и норм международного права.

Протестантская вера Помпео и его апокалиптические взгляды на конец света помогают понять попытки США воспрепятствовать еще одному давнему устремлению Британии: добиться двухгосударственного решения израильско-палестинского вопроса. Помпео и его собратья из числа христиан-сионистов поддерживают Израиль безоговорочно и бескомпромиссно. Как-то раз он заявил израильтянам, что Бог послал Трампа спасти евреев от персов. «Я уверен, что Господь приложил здесь свою руку», — сказал он.

Недавнюю речь Помпео, в которой он религиозные свободы и имущественные права поставил выше прав человека, таких как право на аборт, в Вашингтоне расценили как очередное воплощение в жизнь ультраконсервативной платформы в рамках подготовки к президентским выборам в 2024 году. Помпео действует очень энергично. В отношении госсекретаря уже ведется расследование в связи с тем, что он использовал устраиваемые Госдепартаментом на деньги налогоплательщиков «мэдисоновские ужины» для обхаживания богатых политических доноров. Прошлой зимой он побывал в Лондоне на неофициальной встрече американо-британской организации руководителей бизнеса с хорошими связями под названием Общество Гамильтона.

Незадолго до недавнего визита в Британию, где он снисходительно похвалил Бориса Джонсона за отказ китайской «Хуавэй» и вновь проигнорировал призывы отдать под суд американку из ЦРУ, насмерть сбившую британца Гарри Данна (Harry Dunn), Помпео побывал в Айове, которая является ключевым штатом во время выборов президента. Расхвалив свою «стопроцентную внешнюю политику в защиту жизни», госсекретарь заявил: «Эта администрация знает и ценит то, что наши права исходят от Бога, а не от государства. Согласны ли вы со мной?»

Некоторые американцы могут поднять вверх кулаки в знак согласия. Но богопротивным британцам, которые ценят завоеванные дорогой ценой, а не дарованные свыше демократические права, следует опасаться. Этот беспринципный, амбициозный и опасный человек намного умнее Трампа, и он играет на предрассудках, страхах и расколе чужого для него общества. Кому нужна Россия, если есть такие друзья.