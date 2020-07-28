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США призвали Турцию освободить правозащитника 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 36 минут назад
США призвали Турцию освободить правозащитника
Фото: Reuters
Известного правозащитника Османа Кавалу необходимо освободить из-под ареста в Турции, заявил госдепартамент США.
США «подчеркнули необходимость уважения международных норм». Американская сторона призвала Анкару «выполнять взятые на себя обязательства следовать закону». При этом Вашингтон заявил, что нужно «обеспечить честное, прозрачное и быстрое завершение» дела.
Указывается, что срок заключения Кавалы превысил тысячу дней, передает РИА «Новости».
Кавала является основателем культурного фонда Anadolu Kultur AS, который занимается в том числе примирением между турецким и армянским населением, а также мирным решением курдского вопроса.
Кавалу обвиняют в причастности к попытке свержения правительства, а также в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. В результате командование турецкой армии заявило, что все ее организаторы были задержаны.
Идеологом переворота президент страны Реджеп Тайип Эрдоган считает своего политического противника, мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, выдачи которого от США добивается Анкара.
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В мире , Происшествия , Фетхуллах Гюлен , Реджеп Эрдоган , Госдеп США , РИА Новости , США , Турция
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