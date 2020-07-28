Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина и Польша объединились против «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 1 25 минут назад
Украина и Польша объединились против России
Фото: РИА Новости
Украина и Польша договорились предпринимать совместные шаги, чтобы не допустить реализации российского проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение МИД Украины.
По словам представителей ведомства, во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Варшаву стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую две страны играют в обеспечении энергетической безопасности Европы. В министерстве также отметили, что оба государства намерены и дальше развивать трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.
Представители Польши и Украины особо подчеркнули, что российский проект «Северный поток-2» представляет угрозу для безопасности Европы в энергетической сфере, и договорились помешать его реализации.
Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против российского трубопровода «Северный поток-2». В частности, проект предлагает распространить запретительные меры на компании и физические лица, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также их страхования.
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.
Видео дня. Блогерка обвинила Гошу Куценко в домогательствах
Последние новости
В мире зафиксировали вспышку нового агрессивного типа коронавируса В мире зафиксировали вспышку нового агрессивного типа коронавируса Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию В «Что? Где? Когда?» случился конфликт из-за обвинений знатока в домогательствах В «Что? Где? Когда?» случился конфликт из-за обвинений знатока в домогательствах
Комментарии 8
В мире , Конгресс США , Варшава , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сети появился «Путин на фоне Путина»
В сети появился «Путин на фоне Путина»
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
В Москве начали взрывать СК «Олимпийский»
В Москве начали взрывать СК «Олимпийский»
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Видео
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Новости Москвы
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
00:51
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
В мире Политика
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
00:24
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
00:48
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
В мире Армия
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
00:23
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
00:24
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
00:55
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
В мире
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
00:50
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Сафронова срочно перевели в отдельную камеру
00:22
Сафронова срочно перевели в отдельную камеру
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение