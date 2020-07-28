Украина и Польша объединились против России

Украина и Польша договорились предпринимать совместные шаги, чтобы не допустить реализации российского проекта «Северный поток-2». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение МИД Украины.

По словам представителей ведомства, во время визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Варшаву стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую две страны играют в обеспечении энергетической безопасности Европы. В министерстве также отметили, что оба государства намерены и дальше развивать трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.

Представители Польши и Украины особо подчеркнули, что российский проект «Северный поток-2» представляет угрозу для безопасности Европы в энергетической сфере, и договорились помешать его реализации.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против российского трубопровода «Северный поток-2». В частности, проект предлагает распространить запретительные меры на компании и физические лица, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также их страхования.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.