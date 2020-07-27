Перемирие в Донбассе бьет по Зеленскому

Сотни украинцев вышли на улицы Киева в знак протеста против нового масштабного перемирия в Донбассе. Демонстранты обвинили Владимира Зеленского в госизмене и потребовали остановить «капитуляцию». Особый гнев у активистов вызвали переговоры президента Украины Владимиром Путиным , которые продемонстрировали желание Киева вернуться к выполнению Минских соглашений для урегулирования конфликта. Почему Зеленский неожиданно активизировал мирный процесс по Донбассу, разбиралась «Газета.Ru».

Сотни украинцев вышли на акцию протеста у офиса президента Украины в Киеве. Демонстранты обвиняют главу государства Владимира Зеленского в госизмене из-за полномасштабного перемирия в Донбассе. Одним из организаторов акции протеста выступила партия «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко , однако сам предшественник Зеленского на митинг не явился.

Экс-президент вместо поддержки протестующих отправился вместе с семьей в Турцию на отдых, комментируя происходящее лишь в социальных сетях. При этом активисты вменяют Зеленскому достаточно серьезные преступления, несмотря на позитивный посыл самого перемирия.

Так, в тексте заявления о начале акции говорится, что президент Украины якобы запретил армии защищать собственную страну и стал «слугой России ».

«Неужели все жертвы и усилия российско-украинской войны за шесть лет были напрасными? Украинская армия атакована с тыла. Ее атаковал человек по фамилии Зеленский», — отмечается в документе.

В конце текста содержится призыв к украинцам, выйти на улицы для защиты ВСУ. Также организаторы акции предлагают заявить Зеленскому, что «ему пора собирать чемоданы и ехать в Ростов» — последнее является отсылкой на «побег» в Россию президента Украины Виктора Януковича в 2014 году из-за госпереворота.

На самой акции протестующие выдвинули ряд требований к Зеленскому — остановить разоружение на передовой, отменить указ не открывать огонь в ответ, дать указание уничтожать вражеские силы в ответ на обстрелы, увеличить финансирование военных, не идти на требование Москвы о проведении местных выборов и предоставлении особого статуса Донбассу, а также начать расследование по ст. 111 (госизмена) за перемирие на юго-востоке Украины.

Реакция партии «Европейская солидарность», ряда других оппозиционных сил и радикальных движений на перемирие в Донбассе, в целом, не стала неожиданностью. Так называемая «партия войны» крайне болезненно воспринимает любые усилия Киева по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины в соответствии с минскими соглашениями.

Повторяется ситуация прошлого года, когда разведение сил в Донбассе вкупе с подписанием «формулы Штайнмаера» — предполагающей предоставление особого статуса неподконтрольным Киеву территориям Донецкой и Луганской областей — привели к массовым протестам националистов и оппозиционеров.

В этот раз ситуация усугубляется тем, что перемирие стороны заключили не традиционное, а более полноценное. Так, согласно тексту документа, вводится запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, применение любого огня, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Кроме того, стороны согласились применять дисциплинарные меры за нарушение режима через трехстороннюю контактную группу по урегулированию (ТКГ). В таких случаях будет задействован координационный механизм при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Ответный огонь допускается только в случае невозможности использования нового механизма и лишь по приказу руководства ВС Украины или самопровозглашенных ДНР и ЛНР. При этом самый важный пункт соглашения — перемирие приводится в действие спецприказами руководства армий сторон, и они не могут быть отменены.

Соглашения в рамках ТКГ можно назвать прорывными, о чем уже говорил сам Зеленский. Однако среди его политических оппонентов на ситуацию смотрят иначе, воспринимая подобное перемирие как капитуляцию и государственную измену. Участники акции у офиса президента в Киеве это в очередной раз подтвердили: ряд активистов пришли в футболках с надписью «Движение сопротивления капитуляции».

По данным местных СМИ, в толпе звучали лозунги «Зеленский вон» и «Позор». Также некоторые активисты из партии Порошенко развернули плакаты с лозунгами: «Ни одного перемирия с врагом», «Зеленский, не бойся» и «Воюй с Россией, а не с патриотами».

Подливает масла в огонь ситуации также то, что накануне установления перемирия в Донбассе, 26 июля, Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным — с точки зрения оппозиции и радикалов, пойдя на поводу у «агрессора».

Как пишет «Страна.ua», позвонив российскому лидеру, украинский руководитель, скорее всего, хотел показать, что это не рядовое перемирие в Донбассе, каких было уже 29 штук, а нечто более серьезное.

К тому же, особый ажиотаж вызывает одна из тем разговора Зеленского и Путина — изменение конституции Украины в части децентрализации, — подчеркивает издание. Вероятно, речь идет о включения особого статуса Донбасса в основной закон государства, о чем Киев длительное время отказывался говорить.

В совокупности все эти факторы бьют по позициям Зеленского в глазах оппозиции из «партии войны» и лояльных им радикалам, но фактически показывает желание Киева все же разобраться с конфликтом в Донбассе мирным путем и именно через минские соглашения.

То есть Украина возвращается к «Минску-2», хотя в последнее время всячески пыталась изменить или переработать действующее договоренности. В Киеве последовательно настаивали на проведение выборов в Донбассе только после возвращение контроля над украинской границей, что прямо противоречило прежним договоренностям. Да и в целом, со стороны правительства и президента звучали неоднозначные предложения по подключению к переговорам третьих стран, в том числе США, что больше напоминало риторику времен Порошенко.

Возврат к минским соглашениям, между тем, прослеживается только из-за диалога Зеленского с Путиным, поскольку на нем поднимался вопрос об изменении конституции Украины, и если речь действительно шла об особом статусе Донбасса — это прямое следование договоренностям.

В подобных условиях возникает вопрос, почему Зеленский неожиданно отошел от устоявшейся практики половинчатых решений — ввода перемирия и отказа от политической части минских соглашений, — которая по факту прослеживалась на протяжении всего первого года его президентства, не считая ряда до сих пор не реализованных обещаний по разведению сил на новых участках линии разграничения.

Формально ответов на этот вопрос может быть несколько. Самый простой — президент Украины решил выполнить свое предвыборное обещание и завершить конфликт в Донбассе. Однако, учитывая последовательный отказ Киева от выполнения политической части минских соглашений, этот вариант не выглядит таким уж вероятным, хотя отметать его нельзя.

Второе возможное объяснение отчасти перекликается с первым, но только с политической точки зрения — поднятие рейтингов в преддверии местных выборов, где социология не на стороне партии Зеленского. Голосование должно пройти 25 октября и «прорыв» по Донбассу может положительно сказаться на рейтинге и самого Зеленского, и «Слуги народа».

Пока показатели президента оставляют желать лучшего, согласно июльскому опросу службы «Рейтинг», работу Зеленского одобряют 37% респондентов, а негативно оценивают президента 59% украинцев, хотя год назад число сторонников президента достигало 58%. У «Слуги народа» рейтинги еще хуже — партию поддерживают 28% респондентов, хотя летом 2019 года ее показатели превышали отметку в 50%.

Если показатели президентской партии до октября не улучшаться или продолжат свое падение, скорее всего, местные выборы не позволят «Слуге народа» повторить успех избирательной кампании в Раду и занять большинство мест в местных органах законодательной власти.

Третий фактор, который мог бы повлиять на смену вектора Киева по Донбассу, — влияние западных партнеров. Не секрет, что Франция и Германия достаточно четко требуют от Украины выполнения минских соглашений, и продолжение политики ухода от них может привести к их окончательному срыву.

Это в итоге может сыграть не в пользу Украины, желающей попасть в Евросоюз НАТО . Да и само торможение соглашений по вине Киева вряд ли понравится западным партнерам. Если рассматривать ситуацию в данном ключе, то Зеленский направил позитивный сигнал союзникам в виде нового перемирия и готовности к обсуждению политической части соглашений.

Действия украинского лидера можно также объяснить и его желанием провести очередной саммит «нормандской четверки» — Россия, Украина, Германия, Франция, — прошлая встреча прошла в декабре 2019 года и завершилась рядом договоренностей, в частности, по разведению сил на новых участках линии разграничения.

Киев последовательно требует созвать новую встречу, но сталкивается с сопротивлением Москвы — в Кремле не видят смысла в новых переговорах, пока не выполнены прошлые соглашения.

Вероятно, звонок Путину вместе с масштабным перемирием может поспособствовать созыву «нормандского саммита», но тут многое будет зависеть от дальнейших действий Киева по минским соглашениям и соблюдения режима прекращения огня.

С сохранением перемирия все уже идет не слишком гладко. Несмотря на то что оно начало действовать меньше суток назад (с 00.00 27 июля по московскому времени). Операция объединенных сил (ООС) Украины заявила о зафиксированных обстрелах со стороны ДНР в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер, что в самопровозглашенной республике назвали провокацией.

В свою очередь, руководство ЛНР поддержало выводы командования ДНР и также указало на провокационный характер обвинений ООС. Официальный представитель народной милиции республики Яков Осадчий отдельно отметил, что представители объединенных сил пытаются убедить Киев в нецелесообразности принятых решений минской контактной группы.

«Они также пытаются оправдать свои опасения, связанные с угрозами националистов», — подчеркнул Осадчий.

При этом в самопровозглашенных республиках высказывают сомнения в долгосрочности объявленного перемирия — как раз из-за провокационных действий ООС.

Как говорил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский , пока надежда на прекращение огня сохраняется.