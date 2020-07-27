Трамп направил подкрепление в Портланд 

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Администрация президента США Дональда Трампа направила еще 100 федеральных офицеров сил безопасности в охваченный массовыми беспорядками Портленд, 27 июля сообщает агентство Reuters.

В настоящий момент в Портленде в штате Орегон продолжаются столкновения «борцов с расизмом» с полицией и федеральными силами безопасности.