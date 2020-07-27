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Трамп направил подкрепление в Портланд 

ИА Regnum 58 минут назад
Трамп направил подкрепление в Портланд
Фото: Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа направила еще 100 федеральных офицеров сил безопасности в охваченный массовыми беспорядками Портленд, 27 июля сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что возможность отправки подкрепления в Портленд рассматривает также Министерство внутренней безопасности. Для подавления беспорядков могут быть направлены сотрудники пограничной и таможенной службы.
В настоящий момент в Портленде в штате Орегон продолжаются столкновения «борцов с расизмом» с полицией и федеральными силами безопасности.
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В мире , Конфликты , Дональд Трамп , Департамент внутренней безопасности США , Администрация США , Федеральная таможенная служба , Reuters
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