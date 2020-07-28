Заявление политика Светланы Тихановской о ненужности Союзного государства России Белоруссии — нонсенс. Об этом политолог Алексей Дзермант заявил «Взгляду».

Тихановская, как сообщал «Рамблер», — кандидатка в президенты Белоруссии на выборах, проведение которых запланировано на 9 августа.

Вчера она заявила, что Белоруссия должна быть независимым самостоятельным государством, ей нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо, не нужно Союзное государство, отношения между Россией и Белоруссией должны быть хорошими, экономические связи надо продолжать развивать, но исключительно на равных, в интересах обеих стран.

«Нонсенс», — прокомментировал Дзермант заявление Тихановской в тот же день.

Он выразил уверенность, что выход из Союзного государства приведет к краху Белоруссии, потому что в течение 20 последних лет этот союз дал стране очень многое, если не все, в том числе долговременный зонтик безопасности. Политолог признал, что Союзное государство построено не до конца и подвергается критике, однако назвал его реальным базисом для развития белорусской экономики.