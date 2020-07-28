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«Нас постоянно пытаются столкнуть лбами» 

Артём Кульша и ещё 1 15 минут назад
Заявление политика Светланы Тихановской о ненужности Союзного государства России и Белоруссии — нонсенс. Об этом политолог Алексей Дзермант заявил «Взгляду».
Тихановская, как сообщал «Рамблер», — кандидатка в президенты Белоруссии на выборах, проведение которых запланировано на 9 августа.
Вчера она заявила, что Белоруссия должна быть независимым самостоятельным государством, ей нужны обычные межгосударственные связи, никаких дополнительных договоров не надо, не нужно Союзное государство, отношения между Россией и Белоруссией должны быть хорошими, экономические связи надо продолжать развивать, но исключительно на равных, в интересах обеих стран.

«Нонсенс», — прокомментировал Дзермант заявление Тихановской в тот же день.

Он выразил уверенность, что выход из Союзного государства приведет к краху Белоруссии, потому что в течение 20 последних лет этот союз дал стране очень многое, если не все, в том числе долговременный зонтик безопасности. Политолог признал, что Союзное государство построено не до конца и подвергается критике, однако назвал его реальным базисом для развития белорусской экономики.

«Нагнетается нездоровое напряжение вокруг темы интеграции. Нас постоянно пытаются столкнуть лбами», — добавил он.

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В мире , Видео , Политика , СНГ , Деловая газета "Взгляд"
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