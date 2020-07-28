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От Зеленского потребовали «не допустить капитуляции» в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 25 минут назад
Украинцы выдвинули требования Зеленскому
Фото: РИА Новости
В Киеве состоялся митинг, участники которого потребовали от украинских властей «не допустить капитуляции» в Донбассе, сообщают информационные агентства.
В понедельник общественная организация «Движение сопротивления капитуляции» организовала митинг у офиса президента. На акцию собрались до 500 человек, они потребовали от властей Украины «не допустить капитуляции в Донбассе» и «не вступать в сговор с оккупантами».
Участники акции зажгли несколько дымовых шашек, спели гимн и начали расходиться, передает РИА «Новости».
Как сообщает «Страна.ua» в Telegram, также «участники акции пришли к дому президента, где он раньше жил».
22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня. С 27 июля дополнительные меры вступили в силу.
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В мире , Конфликты , Украина , РИА Новости , Киев
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