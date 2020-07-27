База США под Багдадом подверглась ракетному обстрелу

Расположенная севернее Багдада в районе Эт-Таджи военная база, на которой находятся американские военнослужащие, подверглась в понедельник ракетному обстрелу. Об этом сообщает новостной портал Shafaq news.

По его данным, по лагерю неизвестные выпустили четыре ракеты. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало. Вслед за атакой в небо над лагерем были подняты американские боевые вертолеты.

Ранее Эт-Таджи, где кроме американцев расквартированы военнослужащие других стран из так называемой международной антитеррористической коалиции, неоднократно подвергалась ракетным ударам. Военнослужащие США становились целью подобных атак и на других иракских объектах. Периодически происходят обстрелы "зеленой зоны" Багдада, в первую очередь расположенного там американского посольства.

Их интенсивность значительно возросла после убийства в начале января в результате удара ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.