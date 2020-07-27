Все новости на карте

Суд Египта приговорил известную блогершу Ханин Хусам к двум годам лишения свободы, сообщает Egypt Independent. Такому наказанию она подверглась за создание виртуального агентства, деятельностью которого стали видеочаты с мужчинами. Блогерша приглашала на работу как взрослых женщин, так и несовершеннолетних.

Хусам предъявили обвинение в нарушении семейных ценностей и пропаганде разврата и безнравственности. Она предлагала сотрудницам организованного ей агентства заработок от 36 до 3000 долларов за сеанс. Граждане, увидевшие сообщения Хусам в соцсетях, обратились с заявлениями в полицию.

После вынесения приговора адвокаты блогерши подали апелляцию. Они считают наказание слишком суровым. Рассмотрение жалобы состоится в августе.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Минкульт обязал библиотеки убрать книги «18+» из общего доступа. Сформулировано требование соблюдать классификацию книг в соответствии с возрастной категорией посетителей.

Сообщение Блогершу приговорили к тюрьме за пропаганду разврата появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".