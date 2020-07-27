Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Блогершу приговорили к тюрьме за пропаганду разврата 

Общественная служба новостей 3 часа назад
Блогершу приговорили к тюрьме за пропаганду разврата
Фото: depositphotos.com
Суд Египта приговорил известную блогершу Ханин Хусам к двум годам лишения свободы, сообщает Egypt Independent. Такому наказанию она подверглась за создание виртуального агентства, деятельностью которого стали видеочаты с мужчинами. Блогерша приглашала на работу как взрослых женщин, так и несовершеннолетних.
Хусам предъявили обвинение в нарушении семейных ценностей и пропаганде разврата и безнравственности. Она предлагала сотрудницам организованного ей агентства заработок от 36 до 3000 долларов за сеанс. Граждане, увидевшие сообщения Хусам в соцсетях, обратились с заявлениями в полицию.
После вынесения приговора адвокаты блогерши подали апелляцию. Они считают наказание слишком суровым. Рассмотрение жалобы состоится в августе.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Минкульт обязал библиотеки убрать книги «18+» из общего доступа. Сформулировано требование соблюдать классификацию книг в соответствии с возрастной категорией посетителей.
Сообщение Блогершу приговорили к тюрьме за пропаганду разврата появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
Видео дня. Блогерка обвинила Гошу Куценко в домогательствах
Общественная служба новостей: последние новости
Поставки газа в Грецию прекращены из-за аварии Поставки газа в Грецию прекращены из-за аварии Соперница Лукашенко не стала отвечать на вопрос про Крым Соперница Лукашенко не стала отвечать на вопрос про Крым США обвинили Россию в плохих отношениях США обвинили Россию в плохих отношениях
Комментарии 1
В мире , Минкультуры , Египет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сети появился «Путин на фоне Путина»
В сети появился «Путин на фоне Путина»
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Дело педофила обрастает трупами
Дело педофила обрастает трупами
Андрей Сиротин умер в 34 года
Андрей Сиротин умер в 34 года
Видео
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Новости Москвы
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
00:51
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
В мире Политика
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
00:24
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
00:23
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
00:24
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
00:55
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
В мире
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
00:50
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Сафронова срочно перевели в отдельную камеру
00:22
Сафронова срочно перевели в отдельную камеру
Происшествия
Названа причина пожара в московском СИЗО
01:12
Названа причина пожара в московском СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение